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Infotag.md logoInfotag
22 Июля 2026, 13:10
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МИД Франции: Призываем Россию вывести войска из Молдовы

МИД Франции подтвердил «непоколебимую поддержку территориальной целостности Республики Молдова».

МИД Франции: Призываем Россию вывести войска из Молдовы.
МИД Франции: Призываем Россию вывести войска из Молдовы.

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Франции в сети Х по случаю «34-ой годовщины прекращения огня 21 июля 1992 г., ознаменовавшем окончание Приднестровской войны», передает infotag.md

«С тех пор в нарушение международного права и своих собственных обязательств Россия сохраняет военный контингент в регионе. В этот знаковый день Франция вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке территориальной целостности Республики Молдова, призывает Россию отвести войска, незаконно размещенные на левом берегу Днестра, и добросовестно поддержать процесс мирного урегулирования приднестровского конфликта», - говорится в сообщении французского МИДа.

21 июля 1992 г. президенты РФ и Республики Молдова Борис Ельцин и Мирча Снегур подписали в Москве в присутствии тираспольского лидера Игоря Смирнова соглашение «О принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова».

Источник
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