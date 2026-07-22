МИД Франции: Призываем Россию вывести войска из Молдовы.

МИД Франции подтвердил «непоколебимую поддержку территориальной целостности Республики Молдова».

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Франции в сети Х по случаю «34-ой годовщины прекращения огня 21 июля 1992 г., ознаменовавшем окончание Приднестровской войны», передает infotag.md

«С тех пор в нарушение международного права и своих собственных обязательств Россия сохраняет военный контингент в регионе. В этот знаковый день Франция вновь заявляет о своей непоколебимой поддержке территориальной целостности Республики Молдова, призывает Россию отвести войска, незаконно размещенные на левом берегу Днестра, и добросовестно поддержать процесс мирного урегулирования приднестровского конфликта», - говорится в сообщении французского МИДа.

21 июля 1992 г. президенты РФ и Республики Молдова Борис Ельцин и Мирча Снегур подписали в Москве в присутствии тираспольского лидера Игоря Смирнова соглашение «О принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова».