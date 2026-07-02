Санду осудила российскую атаку по Киеву: Люди убиты в собственных домах.

Президент Молдовы Майя Санду осудила очередные российские удары по Киеву.

Атака в ночь на 2 июля стала одной из самых сильных за время войны, погибло не менее 20 человек, передает tv8.md

"Очередная жестокая российская атака на Киев, в результате которой мирные жители были убиты в собственных домах. Выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших.

Республика Молдова твердо стоит рядом с Украиной. Привлечение к ответственности за эти преступления, усиление давления на Россию и более мощная поддержка Украины — таким должен быть ответ мира", — написала глава государства в соцсети X.

Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию и разбор завалов в Киеве.