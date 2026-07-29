Санду в День Конституции: Европейский курс Молдовы — единственный путь к сохранению мира.

Президент РМ Майя Санду обратилась к гражданам по случаю 32-й годовщины принятия Конституции страны.

Глава государства назвала Основной закон «подлинным заветом между поколениями», объединяющим создателей независимости республики и тех, кому предстоит унаследовать демократическое и процветающее государство, передает rupor.md

По словам президента, за более чем три десятилетия Конституция стала не только правовым и моральным ориентиром, но и надежной гарантией фундаментальных прав и человеческого достоинства. Майя Санду особо подчеркнула объединяющую роль главного документа страны:

"Уже более трех десятилетий Конституция служит нам правовым и моральным ориентиром, гарантирует наши права и защищает наше достоинство. Основной закон напоминает нам, что, независимо от языка, на котором мы говорим, места, где мы живем, или наших убеждений, мы разделяем общие устремления для нашей страны: жить свободными, в условиях уважения и взаимопонимания.

Сегодня Конституция закрепляет наш выбор строить будущее Республики Молдова в Европейском союзе. Это путь, который мы выбрали вместе и которому следуем своим ежедневным трудом. Для нашей страны это единственный способ сохранить мир и остаться частью свободного мира".