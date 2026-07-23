Четыре страны подписали заявление в поддержку европейского пути Молдовы и Украины.

В период с 21 по 23 июля 2026 года Генеральный инспекторат пограничной полиции Министерства внутренних дел Республики Молдова провел встречу руководителей пограничных ведомств Молдовы, Латвии, Литвы и Украины.

Центральным событием встречи стало подписание руководителями четырех пограничных ведомств совместного заявления о сотрудничестве и оказании поддержки в процессе интеграции Республики Молдова и Украины в Европейский союз, передает rupor.md

Подписанием документа Латвия и Литва подтвердили свою твердую поддержку европейского курса Молдовы и Украины, предоставляя помощь посредством передачи опыта, институциональной экспертизы и лучших практик, накопленных в процессе собственного вступления в Европейский союз.

Заявление представляет собой важный механизм укрепления сотрудничества в сфере интегрированного управления границами, способствуя развитию институционального потенциала, приведению процедур в соответствие с европейскими стандартами и содействию внедрению Шенгенского законодательства.

В рамках встречи также был подписан План сотрудничества между Генеральным инспекторатом пограничной полиции Республики Молдова и Службой охраны государственной границы Литовской Республики на 2027–2028 годы. Документ направлен на углубление двустороннего сотрудничества и использование литовского опыта при внедрении европейских стандартов в сфере управления границами.

Участники встречи посетили сектор пограничной полиции Костешть, где ознакомились с деятельностью подразделения, техническим оснащением и оперативными возможностями по обеспечению безопасности государственной границы.

В знак признания вклада в развитие международного сотрудничества и постоянной поддержки Молдовы и Украины министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин вручила награды Министерства внутренних дел руководителям пограничных ведомств Латвии, Литвы и Украины.

Первая в истории встреча между четырьмя пограничными ведомствами стала важным шагом в укреплении стратегического диалога и сотрудничества между Молдовой, Латвией, Литвой и Украиной. Создание такого формата взаимодействия отражает солидарность и общий курс партнеров на поддержку европейского пути двух стран, а также создает платформу для обмена опытом, передачи экспертных знаний и поиска совместных решений в сфере безопасности границ.