Санду: У Мунтяну была полная свобода руководить кабмином, он сам выбрал уйти.

Президент Майя Санду на пресс-конференции заявила, что приняла к сведению отставку премьер-министра Александра Мунтяну.

Глава государства назвала ложной информацию о том, что Александр Мунтяну хотел бороться со злоупотреблениями, но ему не позволили.

"У него была полная свобода руководить правительством так, как он считал правильным, он сам выбрал уйти.

Я ожидала большего участия в сложных решениях, большего присутствия, чтобы слушать людей и объяснять им, какие реформы нужно делать и почему", — сказала Санду.

На следующей неделе президент проведет консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре нового премьер-министра.

«Нелегко определить кандидата на должность премьер-министра. Нам нужно достаточно быстро сформировать правительство», — добавила Майя Санду.

До назначения нового премьера исполнять обязанности главы правительства будет Александр Мунтяну.

Напомним, премьер-министр Александр Мунтяну ушел в отставку.

"В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я решил уйти," - прокомментировал он свое решение.