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logos.press.md logologos
18 Июня 2026, 10:01
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Премьер о налоговой реформе — 2027: Критику учтем, но конструктивную

Премьер Александру Мунтяну заявил, что правительство предлагает реформу, разработанную через диалог, которая поддержит экономическое развитие, инвестиции и рост доходов людей.

Премьер о налоговой политике — 2027: Критику учтем, но конструктивную.
Премьер о налоговой политике — 2027: Критику учтем, но конструктивную.

Заявление прозвучало в контексте запуска открытых консультаций по налоговой политике — 2027, сообщает logos-press.md

Напомним, на прошлой неделе Министерство финансов обнародовало проект бюджетно-налоговой политики на следующий год. В связи с чем в информационном пространстве уже звучат комментарии в связи с наиболее кардинальными предложениями ведомства.

В этом контексте Александру Мунтяну  подчеркнул, что власти готовы максимально учесть предложения и рекомендации.

«Я обсудил этот вопрос с министрами финансов, труда и соцзащиты, с другими членами правительства, — отметил он. — Мы уже получили профессиональные предложения и продолжим обсуждение. Призываю всех, кто хочет внести свой вклад, подключаться к этому процессу. Критика приветствуется, но конструктивная. Мы готовы включить как можно больше предложений, чтобы сделать этот процесс профессиональным и рабочим».

Предложения и рекомендации будут рассмотрены и учтены при окончательной доработке документа.

Источник
logos.press.md logologos
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