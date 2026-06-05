Санду: Сегодня Молдова сильнее, устойчивее и более решительно настроена защищать демократию.

Она поблагодарила сотрудников учреждения за вклад в укрепление правового государства, борьбу с коррупцией и защиту демократических процессов, передает rupor.md

В своем выступлении глава государства отметила работу сотрудников НЦБК в условиях серьезных вызовов, с которыми столкнулась Республика Молдова в последние годы, включая попытки подкупа избирателей, незаконное финансирование политической деятельности и атаки на демократические институты.

«НЦБК находился на передовой усилий по разрушению сетей, стоящих за этой преступной деятельностью», — подчеркнула Майя Санду.

Президент также отметила вклад НЦБК в процесс подготовки Молдовы к вступлению в Европейский союз, в том числе в проведение необходимых реформ и прохождение процедуры скрининга законодательства.

В завершение выступления глава государства выразила уверенность в профессионализме сотрудников учреждения.

«Сегодня Республика Молдова сильнее, чем была несколько лет назад. Более устойчива. Более решительно настроена защищать свою демократию и следовать европейским путем. Я доверяю профессионализму и преданности людей, работающих в этом учреждении. Республика Молдова продолжает рассчитывать на вас», — заявила Майя Санду.