theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
5 Июня 2026, 16:52
4 003
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Санду: Сегодня Молдова сильнее, устойчивее и более решительно настроена защищать демократию

Президент Республики Молдова Майя Санду приняла участие в торжественной церемонии по случаю 24-й годовщины со дня создания Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

Санду: Сегодня Молдова сильнее, устойчивее и более решительно настроена защищать демократию.
Санду: Сегодня Молдова сильнее, устойчивее и более решительно настроена защищать демократию.

Она поблагодарила сотрудников учреждения за вклад в укрепление правового государства, борьбу с коррупцией и защиту демократических процессов, передает rupor.md

В своем выступлении глава государства отметила работу сотрудников НЦБК в условиях серьезных вызовов, с которыми столкнулась Республика Молдова в последние годы, включая попытки подкупа избирателей, незаконное финансирование политической деятельности и атаки на демократические институты.

«НЦБК находился на передовой усилий по разрушению сетей, стоящих за этой преступной деятельностью», — подчеркнула Майя Санду.

Президент также отметила вклад НЦБК в процесс подготовки Молдовы к вступлению в Европейский союз, в том числе в проведение необходимых реформ и прохождение процедуры скрининга законодательства.

В завершение выступления глава государства выразила уверенность в профессионализме сотрудников учреждения.

«Сегодня Республика Молдова сильнее, чем была несколько лет назад. Более устойчива. Более решительно настроена защищать свою демократию и следовать европейским путем. Я доверяю профессионализму и преданности людей, работающих в этом учреждении. Республика Молдова продолжает рассчитывать на вас», — заявила Майя Санду.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте