НЦБК проводит обыски в Министерстве сельского хозяйства: задержаны двое сотрудников.

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) проводит обыски в здании Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Как подтвердила пресс-секретарь НЦБК Инна Волощук, по делу задержаны два человека, пишет unimedia.info

Другие подробности на данный момент не сообщаются.

«Национальный центр по борьбе с коррупцией подтверждает проведение обысков и задержание двух человек в рамках уголовного дела, связанного с коррупционными преступлениями», — сообщила пресс-секретарь НЦБК.