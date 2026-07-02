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unimedia.info logounimedia
2 Июля 2026, 12:25
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НЦБК проводит обыски в Министерстве сельского хозяйства: задержаны двое сотрудников

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) проводит обыски в здании Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.

НЦБК проводит обыски в Министерстве сельского хозяйства: задержаны двое сотрудников.
НЦБК проводит обыски в Министерстве сельского хозяйства: задержаны двое сотрудников.

Как подтвердила пресс-секретарь НЦБК Инна Волощук, по делу задержаны два человека, пишет unimedia.info

Другие подробности на данный момент не сообщаются.

«Национальный центр по борьбе с коррупцией подтверждает проведение обысков и задержание двух человек в рамках уголовного дела, связанного с коррупционными преступлениями», — сообщила пресс-секретарь НЦБК.

Источник
unimedia.info logounimedia
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