2 Июля 2026, 12:25
7 692
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
НЦБК проводит обыски в Министерстве сельского хозяйства: задержаны двое сотрудников
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) проводит обыски в здании Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Как подтвердила пресс-секретарь НЦБК Инна Волощук, по делу задержаны два человека, пишет unimedia.info
Другие подробности на данный момент не сообщаются.
«Национальный центр по борьбе с коррупцией подтверждает проведение обысков и задержание двух человек в рамках уголовного дела, связанного с коррупционными преступлениями», — сообщила пресс-секретарь НЦБК.