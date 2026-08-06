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stiri.md logostiri
6 Августа 2026, 10:40
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Санду: Россия не отказалась от идеи вернуть Молдову в сферу своего влияния

Президент Майя Санду заявила, что главной проблемой для страны остается безопасность на фоне войны в регионе и попыток дестабилизации.

Санду: Россия не отказалась от идеи вернуть Молдову в сферу своего влияния.
Санду: Россия не отказалась от идеи вернуть Молдову в сферу своего влияния.

По ее словам, Россия не отказалась от намерения вернуть Молдову под свое влияние и продолжает предпринимать такие попытки. Глава государства предупредила, что приход к власти сил, ориентированных на Москву, может замедлить европейскую интеграцию страны, сообщает stiri.md

В эфире передачи Jurnal Politic Майя Санду заявила, что власти вынуждены одновременно решать несколько серьезных задач, однако безопасность остается главным приоритетом.

«Самой большой проблемой остается безопасность. Мы живем в регионе, затронутом войной и многочисленными попытками дестабилизации. Одновременно мы должны продолжать реформы, развивать экономику и повышать уровень жизни. Все это необходимо делать одновременно», — заявила президент.

Глава государства также отметила, что Молдова добилась значительного прогресса на пути к вступлению в Европейский союз.

«Именно мы достигли наибольшего прогресса в процессе европейской интеграции. За последние три года, при поддержке многих людей в государственных учреждениях, Республика Молдова сделала больше, чем некоторые страны-кандидаты смогли сделать за десять лет. Я не преувеличиваю. Это выводы наших партнеров в Брюсселе», — заявила президент.

При этом Майя Санду предупредила, что смена политического курса страны может негативно сказаться на процессе евроинтеграции.

«Такой риск существует. Если к власти придут силы, подчиненные Москве, вся их политика будет направлена в противоположную сторону от нашего европейского курса. В лучшем случае процесс вступления в Европейский союз будет замедлен или затянут», — сказала глава государства.

Президент подчеркнула, что нынешний момент благоприятен для продвижения переговоров о вступлении в ЕС и эту возможность нельзя упустить.

«Сегодня дверь открыта, но она может закрыться. Мы уже видели другие государства, которые не воспользовались такой возможностью вовремя, а затем были вынуждены ждать десять, а то и пятнадцать лет, пока процесс вступления возобновился. Поэтому мы не должны попасть в ловушку лжи и манипуляций, которые распространяет оппозиция», — заключила Майя Санду.

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Источник
stiri.md logostiri
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