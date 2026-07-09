Глава СИБ: Россия влияет на Молдову через завербованных политиков и «мягкую силу».

В интервью глава СИБ Александру Мустяцэ пояснил, что первый механизм заключается в выявлении и поддержке людей, которых российские спецслужбы рассматривают как потенциальных политических лидеров.

По его словам, таких лиц вербуют на раннем этапе, помогают им продвигаться в общественной и политической жизни, а также обеспечивают необходимыми информационными и другими ресурсами для усиления их влияния, сообщает ipn.md

«Спецслужбы Российской Федерации выявляют, вербуют, а затем продвигают человека в определенных кругах и предоставляют ему необходимые ресурсы, чтобы он стал политическим деятелем с определенным уровнем влияния», — заявил Александру Мустяцэ.

Вторым инструментом, о котором говорил директор СИБ, является так называемая «мягкая сила» (soft power). По его словам, влияние осуществляется косвенно — через религиозные структуры, общественные организации и отдельных лиц, которые продвигают интересы Москвы.

«Некоторые политические деятели, незаконно финансируемые Российской Федерацией, действуют в интересах России, принимая решения, которые наносят ущерб нашей безопасности», — отметил директор СИБ.

Глава Службы информации и безопасности отдельно остановился на схемах финансирования подобных операций. По его словам, если раньше для перевода средств чаще использовались офшорные компании и схемы отмывания денег, то сегодня одним из основных инструментов стали криптовалюты.

Он подчеркнул, что выявление подобных финансовых потоков остается непрерывным процессом, поскольку методы сокрытия происхождения средств постоянно меняются. В связи с этим молдавские спецслужбы активно сотрудничают с зарубежными разведывательными службами и международными партнерами, так как средства нередко проходят через несколько юрисдикций, прежде чем попасть к конечным получателям.