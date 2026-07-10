Глава СИБ призвал не расслабляться: РФ готовится к следующим выборам в Молдове.

Россия уже готовится вмешаться в следующие выборы в Молдове и усилила кампании по дезинформации, а также попытки повлиять на общественное мнение. Об этом заявил директор Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ.

По словам главы СИБ, сегодня Молдова гораздо лучше подготовлена к попыткам внешнего вмешательства, чем в предыдущие годы, однако угрозы продолжают эволюционировать, сообщает deschide.md

«Мы гораздо лучше подготовлены к следующим попыткам вмешательства Российской Федерации. В то же время нам нельзя расслабляться, потому что они не расслабляются. У них очень большие команды специалистов, хорошо оплачиваемых, которые каждый день работают против нас», — заявил Александр Мустяцэ в интервью ZdG.

Он отметил, что в этом году СИБ фиксирует значительный рост активности в сфере дезинформации и пропаганды, причем используются уже другие методы, чем раньше.

По словам Мустяцэ, если прежде основным каналом распространения пропаганды был Telegram, то сейчас главным инструментом стал TikTok. Кроме того, возобновились кампании по манипулированию общественным мнением в Facebook, а также появились временные сайты, созданные специально для распространения ложной информации.

По словам Мустяцэ, цель этих кампаний — подорвать доверие граждан к демократическим институтам.

«Проводятся кампании по дискредитации армии, сектора безопасности, органов общественного порядка и системы правосудия. Цель — снизить уровень доверия, чтобы к следующему электоральному циклу гражданин начал сомневаться, эффективно ли работают государственные институты», — пояснил директор СИБ.

Директор СИБ также заявил, что Россия пытается укрепить свое влияние в Молдове в том числе через проникновение в политическую среду.

«В набор инструментов Российской Федерации входит контроль над политическими элитами», — сказал Мустяцэ, пояснив, что это достигается как путем вербовки и продвижения отдельных политиков, так и посредством незаконного финансирования лиц, действующих в интересах Москвы.

Отвечая на вопрос, есть ли сейчас в Молдове политики, которыми руководит Россия, глава СИБ не дал прямого ответа, сославшись на продолжающиеся расследования.

«Могу с уверенностью сказать, что Российская Федерация никогда не прекращала и не прекращает искать таких деятелей, которые могут быть активны в политике Республики Молдова», — заявил он.

По словам Александра Мустяцэ, расследование дел о государственной измене и иностранном влиянии является сложным и длительным процессом. Вместе с тем он отметил, что в последнее время правоохранительным органам удалось добиться «значительных результатов» в документировании подобных преступлений, а часть материалов уже передана в прокуратуру для продолжения уголовного преследования.