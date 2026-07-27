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bani.md logobani
27 Июля 2026, 07:45
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Задержанный сотрудник MoldATSA задекларировал Chevrolet 1973 года как «металл»

Замглавы департамента авиационной безопасности MoldATSA, задержанный по делу о предполагаемом ущербе предприятию, задекларировал Chevrolet 1973 года стоимостью 10 тыс. леев, указав, что автомобиль неисправен и оценен «как металл».

Задержанный сотрудник MoldATSA задекларировал Chevrolet 1973 года как «металл».
Задержанный сотрудник MoldATSA задекларировал Chevrolet 1973 года как «металл».

Согласно декларации об имуществе за 2025 год, Лоредан Рошка занимает должность заместителя начальника Департамента авиационной безопасности MoldATSA с 1 мая 2025 года. За прошлый год он получил зарплату в размере 1,02 млн леев. Кроме того, он задекларировал 600 тысяч леев от продажи недвижимости, пенсию в размере 106,6 тысячи леев и около 754 леев банковских процентов, пишет bani.md

В той же декларации указано, что Рошка владел квартирой площадью 77 квадратных метров, приобретенной в 2021 году и оцененной в 857 тысяч леев. Впоследствии она была продана за 600 тысяч леев. В графе о разнице между стоимостью имущества и его рыночной ценой указано, что квартира «была продана дороже рыночной цены».

В разделе движимого имущества Рошка также указал автомобиль Chevrolet 1973 года выпуска, приобретенный в 2011 году. Модель автомобиля в декларации не указана. Стоимость машины оценена в 20 тысяч леев, а рыночная стоимость — всего в 10 тысяч леев. В качестве объяснения указано, что автомобиль «неисправен», а цена была установлена «как металл».

В то же время на платформе Kortej.md предлагается в аренду Chevrolet Impala 1973 года выпуска, который описывается как раритетный автомобиль для свадеб, съемок и других мероприятий. Стоимость аренды составляет от 125 евро за час до 400 евро за восемь часов. Автомобиль представлен как исправный и предоставляется вместе с водителем.

Проверка профиля в Facebook, связанного с Лореданом Рошкой, показывает, что он зарегистрирован под именем «Chevy Impala», а URL профиля указывает на его принадлежность Рошке. На этой странице также публикуются официальные сообщения MoldATSA.

Лоредан Рошка, главный бухгалтер MoldATSA Ольга Тудор и заместитель начальника административного управления Марчел Бенкеч проходят по делу о предполагаемых серьезных нарушениях при управлении имуществом, а также кадровыми и финансовыми ресурсами предприятия, которые могли привести к ущербу в особо крупном размере.

Задержанный сотрудник MoldATSA задекларировал Chevrolet 1973 года как «металл»

Задержанный сотрудник MoldATSA задекларировал Chevrolet 1973 года как «металл»

Задержанный сотрудник MoldATSA задекларировал Chevrolet 1973 года как «металл»

Источник
bani.md logobani
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