Задержанный сотрудник MoldATSA задекларировал Chevrolet 1973 года как «металл».

Замглавы департамента авиационной безопасности MoldATSA, задержанный по делу о предполагаемом ущербе предприятию, задекларировал Chevrolet 1973 года стоимостью 10 тыс. леев, указав, что автомобиль неисправен и оценен «как металл».

Согласно декларации об имуществе за 2025 год, Лоредан Рошка занимает должность заместителя начальника Департамента авиационной безопасности MoldATSA с 1 мая 2025 года. За прошлый год он получил зарплату в размере 1,02 млн леев. Кроме того, он задекларировал 600 тысяч леев от продажи недвижимости, пенсию в размере 106,6 тысячи леев и около 754 леев банковских процентов, пишет bani.md

В той же декларации указано, что Рошка владел квартирой площадью 77 квадратных метров, приобретенной в 2021 году и оцененной в 857 тысяч леев. Впоследствии она была продана за 600 тысяч леев. В графе о разнице между стоимостью имущества и его рыночной ценой указано, что квартира «была продана дороже рыночной цены».

В разделе движимого имущества Рошка также указал автомобиль Chevrolet 1973 года выпуска, приобретенный в 2011 году. Модель автомобиля в декларации не указана. Стоимость машины оценена в 20 тысяч леев, а рыночная стоимость — всего в 10 тысяч леев. В качестве объяснения указано, что автомобиль «неисправен», а цена была установлена «как металл».

В то же время на платформе Kortej.md предлагается в аренду Chevrolet Impala 1973 года выпуска, который описывается как раритетный автомобиль для свадеб, съемок и других мероприятий. Стоимость аренды составляет от 125 евро за час до 400 евро за восемь часов. Автомобиль представлен как исправный и предоставляется вместе с водителем.

Проверка профиля в Facebook, связанного с Лореданом Рошкой, показывает, что он зарегистрирован под именем «Chevy Impala», а URL профиля указывает на его принадлежность Рошке. На этой странице также публикуются официальные сообщения MoldATSA.

Лоредан Рошка, главный бухгалтер MoldATSA Ольга Тудор и заместитель начальника административного управления Марчел Бенкеч проходят по делу о предполагаемых серьезных нарушениях при управлении имуществом, а также кадровыми и финансовыми ресурсами предприятия, которые могли привести к ущербу в особо крупном размере.