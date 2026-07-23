Экс-глава MoldATSA задекларировал Rolls-Royce, дом и криптовалюту на $1,1 млн.

Бывший директор MoldATSA Думитру Вангели, который ушел в отставку после скандала с ложными данными в CV, опубликовал декларацию об имуществе при прекращении полномочий.

Документ показывает имущество, накопленное в основном до того, как он возглавил предприятие. Согласно декларации, в 2026 году Вангели получил зарплату в размере 643 тысяч леев от MoldATSA. При этом он декларирует доходы от процентов как в Республике Молдова, так и в Канаде, пишет rupor.md

В разделе недвижимости бывший глава MoldATSA указывает индивидуальный жилой дом площадью почти 400 квадратных метров, купленный в 2022 году за 425 тысяч евро, но оцененный в декларации по рыночной стоимости в 860 тысяч евро. Разница объясняется ростом стоимости недвижимости. Он также владеет прилегающим земельным участком, оцененным по той же рыночной стоимости, а также сельскохозяйственным участком, полученным в дар.

Декларация показывает и коллекцию автомобилей, среди которых Rolls-Royce Ghost, Lexus RX 450H, Tesla Model S, Mazda CX-5, Ford Escape PHEV и Toyota Camry. Все они находятся в его собственности.

Помимо недвижимости и автомобилей, Вангели владеет значительными финансовыми активами в Канаде. Он декларирует банковский депозит в размере 491 553 канадских долларов в Tangerine Bank и текущий счет с примерно 2 767 канадскими долларами в CIBC Bank.

Еще один элемент, который привлекает внимание, это портфель криптовалют. Бывший администратор декларирует активы в Bitcoin, Ethereum, Chainlink (LINK), TRX, XCH, Shiba Inu и Iridium. Самая крупная инвестиция, 100 тысяч токенов LINK, купленных за 625 тысяч долларов. За ней следуют 7 Bitcoin, приобретенных за 330 тысяч долларов, и 40 Ethereum, купленных за 148 680 долларов. В общей сложности стоимость покупки задекларированных виртуальных активов превышает 1,1 млн долларов США.

Скандал вокруг Думитру Вангели, бывшего директора госпредприятия MoldATSA, отвечающего за управление воздушным движением в Республике Молдова, разгорелся в июне 2026 года после масштабного журналистского расследования Ziarul de Gardă. Дело выявило серьезные фальсификации в официальном CV, финансовые злоупотребления и серьезные пробелы в безопасности при проверке госслужащих. Это привело к отставкам на высоком уровне и обыскам, проведенным антикоррупционными прокурорами.