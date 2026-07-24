Вангели мог покинуть Молдову за два дня до обысков в MoldATSA.

Бывший директор MoldATSA Думитру Вангели, предположительно, покинул Республику Молдова за два дня до обысков Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) на предприятии.

Информацию для IPN подтвердили два источника — один из Пограничной полиции, другой из политической сферы.

По данным источников, Думитру Вангели выехал из страны 28 июня через пункт пропуска на границе с Румынией. Он был пассажиром автомобиля, которым управлял гражданин Румынии. На следующий день водитель якобы вернулся в Молдову самостоятельно. Источники утверждают, что автомобиль, использованный для пересечения границы, не принадлежал ни Вангели, ни водителю, а третьему лицу.

Через день после отъезда, 29 июня, о своей отставке объявили директор Агентства публичной собственности Роман Коджухарь и депутат PAS Раду Мариан, который отказался от должности председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Именно Раду Мариан рекомендовал Думитру Вангели на должность директора MoldATSA.

30 июня сотрудники Национального центра по борьбе провели обыски в здании MoldATSA в рамках уголовного дела о предполагаемом злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах.

Позже президент Майя Санду потребовала от Государственной налоговой службы, НЦБК и других компетентных учреждений тщательно проверить законность действий в MoldATSA и других государственных предприятиях, независимо от партийной принадлежности, родственных связей или других отношений. Глава государства заявила, что не знала о возможных злоупотреблениях.

Скандал вокруг MoldATSA разгорелся 18 июня после журналистского расследования, согласно которому Думитру Вангели якобы включил в резюме ложную информацию о наличии у него лицензии пилота, полученной в Канаде, а также о двухлетнем опыте работы в компании Air Canada. Позже авиакомпания опровергла эти данные, а Вангели был уволен с должности.

Два дня спустя стало известно, что пресс-секретарь учреждения Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Республики Молдова Майи Санду, работала в MoldATSA и получала более 100 тысяч леев в месяц. Она подала в отставку 23 июня.

В MoldATSA заявили, что Анастасия Табурчану полностью вернула зарплаты, полученные за период работы на предприятии.

Думитру Вангели никак не комментировал скандал.

В то же время НЦБК заявил, что не может предоставить подробности по делу, а также информацию о возможном процессуальном статусе Думитру Вангели.