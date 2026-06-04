Таубер и Шошоакэ раскритиковали власти Молдовы и Румынии на форуме в Санкт-Петербурге.

Как сообщают СМИ со ссылкой на публикации политиков в соцсетях, обе они выступили на одной дискуссионной панели, посвященной искусственному интеллекту и информационной войне, пишет rupor.md

В своих заявлениях Шошоакэ и Таубер жестко раскритиковали действия властей Молдовы и Румынии, попытавшись оправдать свое присутствие на российском мероприятии защитой национальных интересов.

Диана Шошоакэ, возглавляющая румынскую партию S.O.S. România, рассказала, что приехала на форум по приглашению администрации президента России. Свой визит она назвала «протянутой рукой в поддержку мира и диалога» после того, как российский беспилотник упал на жилой дом в румынском Галаце.

«Я приехала сюда, потому что Румыния должна быть там, где обсуждается будущее мира. Мы не можем пропустить важную международную дискуссию и при этом утверждать, что защищаем свои национальные интересы», — заявила Шошоакэ, добавив, что Бухарест сознательно ухудшает дипломатические отношения с Москвой. При этом в самой Румынии евродепутата в апреле лишили иммунитета по обвинениям в отрицании Холокоста и пропаганде легионерского движения.

Бывший вице-председатель распущенной партии «Шор» Марина Таубер, которая в Молдове приговорена к 7,5 годам тюрьмы за незаконное финансирование формирования и покинула страну еще в январе 2025 года, использовала площадку для обвинений в адрес молдавского руководства. Таубер заявила, что в республике блокируют оппозиционных политиков и скрыто цензурируют информацию с помощью непрозрачных цифровых алгоритмов. В качестве решения она предложила создать «Евразийский технологический альянс», который якобы должен защитить свободу слова в цифровом пространстве.

«Такие встречи особенно важны сегодня, когда борьба идет уже не только за территории и ресурсы, но и за сознание людей», — написала она в социальных сетях.

Помимо Шошоакэ и Таубер, на форуме в Санкт-Петербурге была замечена целая группа молдавских политиков. В заседаниях поучаствовали лидер социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и глава партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ. Додон публично призвал Кишинев отменить антироссийские санкции, вернуть прямые авиарейсы между Москвой и Кишиневом, а также срочно начать новые переговоры с «Газпромом». В правительстве Молдовы эти предложения назвали вызывающими сожаление. Также на мероприятии присутствовал назначенный посол России в Молдове Олег Озеров и находящиеся под следствием в Румынии братья Тейт.