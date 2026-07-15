Санду: Приоритетом нового правительства Молдовы останется евроинтеграция.

Президент Молдовы Майя Санду заверила, что будущее новое правительство будет уделять приоритетное внимание вопросу вступления страны в Европейский союз.

Об этом она заявила на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина", передает eurointegration.com.ua

Санду заявила, что сейчас Молдова проводит "сложные и непопулярные реформы", и, по её словам, когда страна проводит такие реформы, иногда возникает необходимость в обновлении состава правительства.

"Мы надеемся, что уже на следующей неделе парламент утвердит новое правительство. При этом никаких изменений во внешней политике не будет. Нашим приоритетом остается европейская интеграция", – заверила президент Молдовы.

Она ожидает, что новое правительство будет еще настойчивее работать над ускорением реформ, необходимых для вступления в Европейский союз.

"Мы уже начали сложные реформы и должны довести их до конца", – добавила Санду.