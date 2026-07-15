theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Июля 2026, 20:14
472
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Санду: Приоритетом нового правительства Молдовы останется евроинтеграция

Президент Молдовы Майя Санду заверила, что будущее новое правительство будет уделять приоритетное внимание вопросу вступления страны в Европейский союз.

Санду: Приоритетом нового правительства Молдовы останется евроинтеграция.
Санду: Приоритетом нового правительства Молдовы останется евроинтеграция.

Об этом она заявила на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина", передает eurointegration.com.ua

Санду заявила, что сейчас Молдова проводит "сложные и непопулярные реформы", и, по её словам, когда страна проводит такие реформы, иногда возникает необходимость в обновлении состава правительства.

"Мы надеемся, что уже на следующей неделе парламент утвердит новое правительство. При этом никаких изменений во внешней политике не будет. Нашим приоритетом остается европейская интеграция", – заверила президент Молдовы.

Она ожидает, что новое правительство будет еще настойчивее работать над ускорением реформ, необходимых для вступления в Европейский союз.

"Мы уже начали сложные реформы и должны довести их до конца", – добавила Санду.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте