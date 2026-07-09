9 Июля 2026, 10:05
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Санду пригласила парламентские фракции на консультации по кандидатуре премьера
Встречи пройдут в пятницу, 10 июля, и субботу, 11 июля, в здании Администрации президента.
Согласно информации, встречи запланированы по следующему графику:
Пятница, 10 июля:
10:00 — парламентская фракция «Демократия дома»
11:00 — парламентская фракция «Наша партия»
13:00 — парламентская фракция «Альтернатива»
14:00 — парламентская фракция «Партия коммунистов Республики Молдова»
15:00 — парламентская фракция «Партия социалистов Республики Молдова»
Суббота, 11 июля:
10:00 — парламентская фракция «Партия действия и солидарности» (PAS).
Ранее ряд оппозиционных партий заявил о намерении бойкотировать консультации с президентом.