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9 Июля 2026, 10:05
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Санду пригласила парламентские фракции на консультации по кандидатуре премьера

Встречи пройдут в пятницу, 10 июля, и субботу, 11 июля, в здании Администрации президента.

Санду пригласила парламентские фракции на консультации по кандидатуре премьера.
Санду пригласила парламентские фракции на консультации по кандидатуре премьера.

Согласно информации, встречи запланированы по следующему графику:

Пятница, 10 июля:

10:00 — парламентская фракция «Демократия дома»
11:00 — парламентская фракция «Наша партия»
13:00 — парламентская фракция «Альтернатива»
14:00 — парламентская фракция «Партия коммунистов Республики Молдова»
15:00 — парламентская фракция «Партия социалистов Республики Молдова»

Суббота, 11 июля:

10:00 — парламентская фракция «Партия действия и солидарности» (PAS).

Ранее ряд оппозиционных партий заявил о намерении бойкотировать консультации с президентом. 

Источник
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