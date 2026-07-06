ПСРМ бойкотирует консультации с президентом по поводу назначения премьера.

Об этом сообщил лидер социалистов Игорь Додон.

Бывший президент заявил, что не видит смысла идти на консультации в президентуру, "если всем понятно, что они носят формальный характер и проводятся лишь для того, чтобы создать видимость соблюдения Конституции".

"Партия социалистов не станет участвовать в этой лицемерной игре власти. PAS фактически монополизировала все государственные учреждения, в том числе контролирует парламентское большинство. Пусть они сами выбирают себе нового премьер-министра, если найдут кого-то — либо наивного, либо чрезмерно амбициозного — кто добровольно согласится стать очередной жертвой этого режима.

Граждане больше не доверяют ни этой власти, ни любому правительству, сформированному PAS. Люди хотят досрочных парламентских выборов, чтобы перезапустить политическую систему и положить конец диктатуре одной партии, которую чрезмерная концентрация власти привела к внутреннему разложению и полной утрате доверия общества.

Народ требует досрочных выборов, чтобы избавиться от бедности, коррупции, инфляции, заоблачных цен, страха, телефонного мошенничества и хаоса в сфере общественного порядка. Только через досрочные парламентские выборы можно реально изменить ситуацию в стране.

А сразу после их проведения, в новой политической конфигурации, мы, социалисты, будем готовы взять на себя ответственность. Мы предложим своего кандидата на пост премьер-министра, который придёт с командой профессионалов, реалистичной программой спасения страны и солидным опытом государственного управления.

Уважаемые граждане, не позволяйте вводить себя в заблуждение «наивными» заявлениями тех, кто мечтает стать премьер-министром при власти PAS. Им кажется, что управление государством сводится к копированию действий отдельных радикалов и популистов из-за рубежа. Но они не имеют ни малейшего представления о том, что такое реальная работа на местах и ответственность главы правительства.

Практика показывает, что каждый последующий кабмин PAS оказывается хуже предыдущего. И люди это чувствуют: они не доверяют ни одному псевдокандидату в премьеры и требуют проведения досрочных парламентских выборов," - сказано в заявлении лидера ПСРМ.