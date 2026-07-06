Гросу о возможном назначении премьером: Это демократическая практика.

В то же время он уверяет, что команда PAS «стоит крепко и является единой», а сообщения о возможном расколе внутри партии, появившиеся в том числе в румынской прессе, называет «манипуляциями».

По словам Гросу, практика, при которой лидер партии, победившей на выборах, становится премьер-министром, является «демократической», однако она должна быть адаптирована к «реалиям на местах».

«Мы проведем внутренние обсуждения, и когда пойдем на консультации, представим предложение. Но это демократическая практика, и она должна быть адаптирована к реалиям на местах», — заявил лидер PAS.

Относительно возможных кандидатур Игорь Гросу сообщил, что уже состоялись обсуждения во фракции PAS: рассматривались как варианты назначения премьер-министра изнутри партии, так и извне.

«В субботу у нас было заседание фракции, мы обсудили потенциальные кандидатуры, рассмотрели то, что обсуждается в обществе — премьер изнутри партии или извне. Мы говорили о профилях, обменялись мнениями. Имена я называть не буду, хотя понимаю, что интерес большой и вполне обоснованный. На этой неделе, думаю, у нас уже будет больше ясности, и мы представим нашу кандидатуру», — отметил лидер PAS.

В то же время он призвал действующее правительство, возглавляемое Александром Мунтяну, продолжать работу, несмотря на отставку.

Комментируя слухи о возможном расколе внутри партии, лидер PAS заявил, что информация является ложной, а ее распространители — «местные суверенисты».

«Это ложь. Если заметить, те, кто это распространяет, относятся к категории суверенистов, AUR-истов в Молдове. Это фейк, который затем начали распространять в румынской прессе. Это манипуляция, команда PAS стоит крепко и является единой», — сказал Гросу.