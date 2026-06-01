Санду: После скандала с MoldATSA проверят более 70 предприятий страны.

Президент Майя Санду дистанцировалась от скандала вокруг госпредприятия MoldATSA. Глава государства заявила, что не несёт никакой ответственности за то, что её родственница получала в этой компании «деньги, которые не заслужила».

В то же время Санду объявила, что после этого инцидента масштабные проверки пройдут на всех более чем 70 госпредприятиях страны, передает logos-pres.md

Президент назвала вознаграждение своей родственницы из государственных средств «аморальным» и признала провал властей в осуществлении контроля за деятельностью этого госпредприятия.

«То, что произошло в MoldATSA, — это наш провал, потому что мы не проверили всё должным образом. В то же время тот факт, что моя родственница получала деньги, которые не заслужила, — не моя вина: точно так же, как мои родственники не отвечают за мои действия, так и я не отвечаю за их действия. Я квалифицировала как аморальное поведение присвоение денег, которые ты не заслужил, особенно когда мы знаем, как сильно мы боремся за меритократию и за уважение к государственным деньгам», — заявила президент в эфире ProTV Chișinău.

Прецедент

Глава государства подчеркнула, что после «этого урока» по запросу правительства начнутся ревизии на всех госпредприятиях.

«У нас 74 предприятия, и, естественно, от правительства поступило требование проверить их все. Поскольку, когда мы вскрыли эту ситуацию, стало понятно, что здесь фигурировали более крупные суммы. Подозреваю, что не все предприятия располагают свободными ресурсами для подобных вещей, и мы не можем утверждать, будто на всех предприятиях директора злоупотребляют полномочиями. Мне не хочется верить, что все нанятые руководители поступали так же, как директор MoldATSA, но это очень серьезный случай, и он требует жесткого контроля на всех остальных предприятиях», — отметила президент.

Кроме того, Майя Санду выразила недовольство численностью административных советов на госпредприятиях, добавив, что «очевидно, система не работает».

Запрет на совмещение должностей

«Непонятно, зачем в этом совете должны были находиться 10 человек, если мы видим, что ни один из них не обратил внимания на происходящее на предприятии. Нам нужно посмотреть, что творится и на других государственных предприятиях, ведь это может быть не единственное такое учреждение. И мой вопрос к APP (Агентству публичной собственности): почему у нас так много членов административных советов, и где они все были? Думаю, необходимо ввести запрет, чтобы один человек не мог входить в состав сразу нескольких админсоветов».

Кто и что стоит за скандалом MoldATSA

Напомним, генеральный директор Государственного предприятия по использованию воздушного пространства и обслуживанию воздушного движения MoldATSA Думитру Вангели был освобожден от занимаемой должности 22 июня. Исполняющим обязанности руководителя назначен Андрей Чебану, ранее занимавший пост заместителя директора Органа гражданской авиации.

Внутреннее расследование по данному факту продолжается. Вангели был отстранен от должности после журналистского расследования, в котором были поставлены под сомнение сведения о его обучении в канадской авиационной школе и трудовой деятельности в качестве пилота авиакомпании Air Canada. Сама авиакомпания заявила, что не располагает данными о его трудоустройстве.

Также резонанс вызвали вопросы, связанные с начислением завышенных зарплат, надбавок и премий в MoldATSA. В частности, согласно материалам расследования, речь идет о сотруднице отдела по связям с общественностью — двоюродной сестре Майи Санду, чьё ежемесячное вознаграждение составляло около 120 тыс. леев.