Майя Санду: Онлайн-реакции после «Евровидения» стали опасной тенденцией.

По словам президента, эта тенденция ухудшает общественный климат и может отбивать у людей желание участвовать в общественной жизни, передает rupor.md

Заявления были сделаны в эфире программы «Jurnal Politic» на фоне споров, вызванных расхождением между голосованием публики из Молдовы, которая дала 12 баллов Румынии, и решением жюри, присудившего представителю Румынии Александре Кэпитэнеску только 3 балла.

«Я понимаю разочарование части общества из-за оценки, которую выставило жюри Молдовы», — заявила Майя Санду, отметив как геополитический фактор, так и художественную составляющую выступления.

При этом президент подчеркнула, что реакция в социальных сетях вышла за рамки нормальной дискуссии.

«То, что произошло после объявления результатов, было моментальной публичной “казнью”, и мы видим всё больше таких реакций в онлайн-пространстве», — отметила Санду.

По её словам, социальные сети усиливают эмоциональные и импульсивные реакции, что мешает формированию взвешенного общественного диалога.

Президент также заявила, что общество нуждается в большем оптимизме и позитивной коммуникации, иначе люди могут терять мотивацию участвовать в публичных процессах.

Комментируя результаты «Евровидения», Санду отметила, что на них влияют не только артистические качества, но и геополитические факторы.

Отдельно президент упомянула исполнителя Satoshi, занявшего 8-е место, и заявила, что Молдова могла бы провести конкурс, если бы он победил, напомнив об опыте организации крупных международных мероприятий, включая саммит Европейского политического сообщества в Кишинёве в 2023 году.

Санду также поблагодарила артиста за продвижение имиджа страны за рубежом и заявила, что такие выступления способствуют росту интереса к Молдове как к туристическому направлению и укреплению её узнаваемости в странах ЕС.