Санду о выводе войск РФ из Приднестровья: Я считаю, что европейцы поднимут этот вопрос.

Санду также отметила, что Россия в настоящее время не заинтересована в реальных мирных переговорах, поэтому на неё необходимо усиливать экономическое давление, одновременно увеличивая поддержку Украины, сообщает agora.md

Президент сообщила, что обсуждала с европейскими партнёрами необходимость включить вопрос о присутствии российских войск в Молдове в повестку возможных переговоров о выводе российских войск из Украины.

«Когда мы говорим о выводе российских войск из Украины, необходимо обсуждать и вывод российских войск с территории нашей страны. Мы говорили об этом с европейцами», — заявила Майя Санду.

По словам главы государства, такой момент может наступить лишь в том случае, если Россию удастся склонить к серьёзным мирным переговорам. Для этого, считает она, необходимо усилить экономическое давление на Москву и предоставить Украине более существенную поддержку.

«Только тогда мы сможем рассчитывать на то, что Россия захочет участвовать в переговорах о мире», — подчеркнула президент.

Отвечая на вопрос, могут ли европейские партнёры поднять на переговорах тему вывода российских войск из Республики Молдова, Санду выразила уверенность, что этот вопрос будет обсуждаться.

«Я считаю, что европейцы поднимут этот вопрос. Это отвечает интересам Европы, интересам Украины и, прежде всего, нашим интересам. Поэтому я не вижу ни одной причины, по которой европейцы не стали бы обсуждать эту тему», — сказала глава государства.

Она уточнила, что до сих пор благоприятных условий для таких переговоров не существовало, поскольку Россия, по её мнению, не воспринимала всерьёз тему мирного соглашения по Украине.

Говоря о возможности реинтеграции двух берегов Днестра до вступления Молдовы в Европейский союз, президент отметила, что такой сценарий возможен, однако во многом зависит от вывода российской армии из Приднестровского региона.

В то же время Майя Санду призвала с осторожностью оценивать перспективы демократизации Приднестровья.

«Здесь ещё предстоит большая работа. Я бы не стала чрезмерно оптимистичной, потому что нужно помнить: люди там много лет живут при авторитарном режиме. Демократические процессы практически не дошли до этого региона, поскольку после Советского Союза, который был тоталитарным режимом, там установился другой режим. Потребуется ещё много времени, чтобы мы смогли демократизировать этот регион», — заявила президент.

Санду признала, что в регионе происходят определённые изменения, однако призвала не переоценивать их значение.

«Да, я допускаю, что происходят определённые изменения, но не стала бы преувеличивать их масштаб и не была бы слишком оптимистична в оценке этих процессов», — заключила Майя Санду.