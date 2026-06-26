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tvrmoldova.md logotvrmoldova
26 Июня 2026, 13:20
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Санду о кандидатурах Речана и Попеску в президенты: Я никого не готовлю

Майя Санду опровергла слухи о том, что экс-премьер Дорин Речан якобы готовится к участию в следующих президентских выборах. По ее словам, в руководстве страны такие сценарии не обсуждаются.

Санду о кандидатурах Речана и Попеску в президенты: Я никого не готовлю.
Санду о кандидатурах Речана и Попеску в президенты: Я никого не готовлю.

«Это неправда, что я готовлю Дорина Речана. И не думаю, что он позволит кому-то себя готовить. Каждый человек сам принимает решение, я никого не готовлю», — заявила Санду в эфире программы на телеканале Pro TV Chișinău, сообщает tvrmoldova.md

Она также отвергла предположения о том, что бывший министр иностранных дел Нику Попеску рассматривается в качестве возможного кандидата на пост президента.

«По крайней мере, до настоящего момента такие кандидатуры не обсуждались», — сказала глава государства.

Отвечая на вопрос о своих планах после окончания нынешнего президентского срока, Санду подчеркнула, что сейчас полностью сосредоточена на текущих задачах.

«До завершения этого мандата остается еще более двух лет. Впереди много работы, в том числе наведение порядка на государственных предприятиях, что должно стать одним из приоритетов правительства в ближайшие месяцы», — отметила президент.

Комментируя слухи о возможной смене правительства осенью, Майя Санду заявила, что подобные разговоры появляются уже не первый год.

«С 2021 года каждые несколько месяцев говорят о смене правительства», — сказала она.

Глава государства также дала оценку работе кабинета министров. По ее словам, реализация реформ идет, однако власти необходимо улучшить коммуникацию с обществом.

«Реформ много, они сложные, ведется большая работа. Очевидно, что с коммуникацией у нас есть проблемы, но мы надеемся довести до конца все важные реформы», — заключила Санду.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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