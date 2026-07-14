Додон: Участие Санду в "коалиции решительных" - грубое нарушение нейтралитета Молдовы.

Как грубое нарушение нейтралитета Республики Молдова расценил председатель Партии социалистов Игорь Додон участие президента Майи Санду в заседании "Коалиции решительных".

Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что «лидеры этой коалиции открыто заявляют о своих целях: продолжать военную поддержку Украины и показать Москве, что они «не устали от войны», передает infotag.md

«Более того, президент Франции Эммануэль Макрон вчера уже анонсировал проведение военных учений коалиции в странах, соседствующих с Украиной. В этот список хотят включить и нейтральную Республику Молдова?!», - возмутился Додон.

По его словам, «вместо того чтобы сохранять нашу страну вне чужого противостояния, Майя Санду шаг за шагом втягивает её в опасные геополитические игры».

«Наши граждане хотят мира, безопасности и стабильности, а не превращения Молдовы в инструмент чужих интересов. Наше место - среди государств, которые делают всё возможное для сохранения мира, а не для разжигания нового противостояния», - убежден бывший президент Молдовы.