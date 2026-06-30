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Infotag.md logoInfotag
30 Июня 2026, 13:53
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Санду обсудила с сенаторами США вопросы безопасности

Президент Майя Санду встретилась с делегацией членов Сената США, в состав которой вошли Тед Бадд, Джон Баррассо, Тим Кейн и Алан Армстронг.

Санду обсудила с сенаторами США вопросы безопасности.
Санду обсудила с сенаторами США вопросы безопасности.

Как сообщила пресс-служба президента, в ходе встречи обсуждались вопросы региональной безопасности, влияния войны России против Украины на Молдову и давление со стороны РФ, сообщает infotag.md

Санду поздравила США по случаю 250-летия провозглашения независимости и отметила, что в этом году и Республика Молдова отмечает 35-летие независимости.

«На протяжении этих лет Соединённые Штаты способствовали превращению нашей страны во всё более сильного и стабильного регионального партнёра», - отметила она.

Стороны также обсудили вопросы укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности, а также повышения устойчивости, в особенности в сферах кибернетической  и энергетической безопасности.

Президент поблагодарила «за постоянную поддержку, оказываемую США Республике Молдова, в том числе посредством инвестиций в национальную безопасность и энергетический сектор, а также за сильную и последовательную поддержку со стороны Конгресса США».

«Делегация объединяет сенаторов из обеих партий — Республиканской и Демократической, что «отражает межпартийную поддержку, которой пользуется Республика Молдова в Конгрессе США».

Американские сенаторы также встретились с председателем парламента Игорем Гросу.

«Молдове нужны сильные партнеры, и Соединенные Штаты продемонстрировали, что они с нами, когда это наиболее важно», - заявил спикер молдавского парламента.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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