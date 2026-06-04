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noi.md logonoi
4 Июня 2026, 20:27
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ЕС поддерживает модернизацию системы безопасности пищевых продуктов в Молдове

ANSA провело совещание, посвященное запуску проекта, финансируемого ЕС, который окажет поддержку РМ в процессе гармонизации санитарно-ветеринарной системы и системы безопасности пищевых продуктов с европейскими стандартами.

ЕС поддерживает модернизацию системы безопасности пищевых продуктов в Молдове.
ЕС поддерживает модернизацию системы безопасности пищевых продуктов в Молдове.

В совещании приняли участие представители Бельгийского агентства международного сотрудничества и Румынского агентства международного сотрудничества в области развития, а также представители Национального санитарно-ветеринарного управления и управления по безопасности пищевых продуктов (ANSVSA) Румынии под руководством председателя, доктора Александра Николая Бочу, передает noi.md

Инициатива направлена на поддержку властей Республики Молдова в процессе подготовки к вступлению в Европейский союз путем укрепления институционального потенциала и гармонизации систем контроля с требованиями сообщества.

Партнерство выигрывает от вклада ANSVSA как ключевого участника консорциума, благодаря опыту, накопленному Румынией в процессе вступления в Европейский союз, прочному институциональному сотрудничеству между двумя государствами и признанной экспертизе румынских властей в этой области. Генеральный директор ANSA Раду Мустяцэ подчеркнул важность этого проекта для развития сектора и продвижения Республики Молдова по европейскому пути. 

«Поддержка, оказываемая европейскими партнерами, и практический опыт румынских коллег представляют собой ценный вклад в процесс модернизации национальной системы контроля. Этот проект будет способствовать укреплению институционального потенциала и внедрению европейских стандартов в области санитарно-ветеринарии и безопасности пищевых продуктов», — заявил генеральный директор ANSA. 

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов подтверждает свою приверженность развитию современной, эффективной системы контроля, соответствующей европейским стандартам, что способствует повышению конкурентоспособности агропродовольственного сектора и защите здоровья потребителей.

ЕС поддерживает модернизацию системы безопасности пищевых продуктов в Молдове

ЕС поддерживает модернизацию системы безопасности пищевых продуктов в Молдове

Источник
noi.md logonoi
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