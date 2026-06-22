ЕС выделит Молдове еще 120 млн евро на укрепление безопасности.

Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Молдова-ЕС в Брюсселе.

Эта поддержка будет предоставлена дополнительно к почти 200 миллионам евро, которые Молдова уже получила через Европейский фонд мира, сообщает NordNews.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что безопасность Республики Молдова тесно связана с безопасностью всей Европы. По ее словам, ЕС продолжит инвестировать в укрепление оборонных возможностей и устойчивости страны.

Председатель Еврокомиссии отметила, что Молдова является вторым крупнейшим получателем средств из Европейского фонда мира после Украины.

Кроме того, Евросоюз предоставит 11 миллионов евро для повышения устойчивости к гибридным атакам. Также продолжится работа партнерской миссии ЕС в таких сферах, как кибербезопасность и стратегическая коммуникация.

Европейская поддержка будет направлена и на укрепление безопасности границ. В этом направлении Брюссель инвестирует 17 миллионов евро в пограничную инфраструктуру.

Средства должны помочь улучшить наблюдение, возможности обнаружения и общий уровень безопасности на границе.

Также Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз хотел бы более активного участия Молдовы в европейской сети сотрудничества в избирательной сфере. Это позволит обмениваться опытом и укреплять устойчивость демократических процессов.