theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Июня 2026, 15:55
3 016
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В ЕС сделали шаг к упрощению процедур закупок в сфере безопасности и обороны

Переговорщики от кипрского председательства в Совете ЕС и Европарламента достигли предварительного соглашения по новым законодательным актам, направленным на упрощение процедур закупок в сфере безопасности и обороны.

В ЕС сделали шаг к упрощению процедур закупок в сфере безопасности и обороны.
В ЕС сделали шаг к упрощению процедур закупок в сфере безопасности и обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС в среду, 10 июня, передает eurointegration.com.ua

Этот пакет мер направлен на устранение административных задержек в сфере закупок, выдачи разрешений, отчетности и трансграничного сотрудничества, предоставив государствам-членам и промышленности более четкие рамки для быстрых действий и укрепления оборонного потенциала Европы.

"Благодаря сегодняшнему соглашению мы упрощаем правила для проектов, связанных с обороной, и оказываем большую поддержку европейской оборонной промышленности. Это важный результат в отношении двух ключевых приоритетов кипрского председательства: укрепления оборонной готовности и конкурентоспособности ЕС", – заявила Марилена Рауна, заместитель министра по европейским делам Кипра.

Предварительное соглашение, среди прочего, упрощает управление и реализацию Европейского оборонного фонда (EDF) и разъясняет, как законодательство ЕС в сфере охраны окружающей среды и химических веществ применяется к деятельности по обеспечению оборонной готовности.

Предварительно согласованный текст также упрощает административные требования к заявкам в EDF, одновременно увеличивая поддержку малых и средних предприятий и делая реализацию фонда более предсказуемой.

Также предварительное соглашение обеспечивает гармонизированную систему, которая ускоряет выдачу разрешений для проектов по оборонной готовности, при этом сохраняя компетенции государств-членов. Максимальный срок процедуры выдачи разрешений установлен на уровне 102 рабочих дней.

Предварительное соглашение устраняет административные задержки в закупках в сфере безопасности и обороны, облегчает перевозку продукции оборонного назначения в пределах ЕС и укрепляет внутриевропейское сотрудничество.

Теперь предварительное соглашение должно быть одобрено Советом ЕС и Европейским парламентом, после чего оно будет передано на юридическую и лингвистическую экспертизу с целью официального принятия законодательных актов в ближайшие месяцы.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте