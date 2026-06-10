В ЕС сделали шаг к упрощению процедур закупок в сфере безопасности и обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС в среду, 10 июня, передает eurointegration.com.ua

Этот пакет мер направлен на устранение административных задержек в сфере закупок, выдачи разрешений, отчетности и трансграничного сотрудничества, предоставив государствам-членам и промышленности более четкие рамки для быстрых действий и укрепления оборонного потенциала Европы.

"Благодаря сегодняшнему соглашению мы упрощаем правила для проектов, связанных с обороной, и оказываем большую поддержку европейской оборонной промышленности. Это важный результат в отношении двух ключевых приоритетов кипрского председательства: укрепления оборонной готовности и конкурентоспособности ЕС", – заявила Марилена Рауна, заместитель министра по европейским делам Кипра.

Предварительное соглашение, среди прочего, упрощает управление и реализацию Европейского оборонного фонда (EDF) и разъясняет, как законодательство ЕС в сфере охраны окружающей среды и химических веществ применяется к деятельности по обеспечению оборонной готовности.

Предварительно согласованный текст также упрощает административные требования к заявкам в EDF, одновременно увеличивая поддержку малых и средних предприятий и делая реализацию фонда более предсказуемой.

Также предварительное соглашение обеспечивает гармонизированную систему, которая ускоряет выдачу разрешений для проектов по оборонной готовности, при этом сохраняя компетенции государств-членов. Максимальный срок процедуры выдачи разрешений установлен на уровне 102 рабочих дней.

Предварительное соглашение устраняет административные задержки в закупках в сфере безопасности и обороны, облегчает перевозку продукции оборонного назначения в пределах ЕС и укрепляет внутриевропейское сотрудничество.

Теперь предварительное соглашение должно быть одобрено Советом ЕС и Европейским парламентом, после чего оно будет передано на юридическую и лингвистическую экспертизу с целью официального принятия законодательных актов в ближайшие месяцы.