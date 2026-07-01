Санду об отставке Мунтяну: «Реформы можно было разработать лучше».

Президент Майя Санду заявила, что реформы, особенно в сфере налоговой политики и системы оплаты труда, могли быть разработаны, согласованы и разъяснены более качественно, чтобы обеспечить им поддержку и доверие граждан.

Ее слова приводит logos-pres.md

Майя Санду сообщила, что на этой неделе у нее состоялись обсуждения с премьер-министром по поводу реформ, вызвавших широкую общественную дискуссию, в частности налоговой реформы и реформы оплаты труда.

«На этой неделе у меня было несколько обсуждений с господином премьер-министром о реформах, которые вызвали очень много споров в обществе, особенно о налоговой реформе, а также о реформе оплаты труда. И да, я считаю, что эти реформы можно было разработать, согласовать и объяснить лучше, чтобы мы могли получить поддержку граждан и их уверенность в том, что то, что мы делаем, — в интересах страны».

Санду считает, что необходимо переосмыслить ряд решений.

«Необходимо переосмыслить ряд решений, включая налоговую политику и закон об оплате труда. В правительстве должна быть единая, сильная команда, которая будет выполнять нашу страновую цель — вступление в ЕС. Необходимы решительные шаги для реализации мер экономического развития и очистки институтов», — заявила глава государства.

Президент призвала государственных служащих продолжать работу и не терять веру в будущее страны.

«Призываю людей, которые до сих пор работали честно и добросовестно, не терять энтузиазм и веру в будущее страны. Мы обязаны добиться того, чтобы привести Молдову в Европейский союз и развивать страну».

Отвечая на вопрос об отношениях с Александром Мунтяну и возможных разногласиях, Майя Санду заявила, что между ним и правительством не было принципиальных противоречий: «Я не думаю, что были противоречия. По крайней мере, эти вещи не были выражены или озвучены. И я, и господин Мунтяну работали и работаем с честностью и порядочностью. Я также руководствовалась честностью и принципиальностью во всей своей работе на протяжении времени, в том числе в очень сложные периоды, когда я не сдавалась». Н

апомним, объявляя о своей отставке, Александру Мунтяну заявил, что решил покинуть пост после того, как пришел к выводу, что больше не может исполнять свои обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями. «В тот момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я решил уйти», — заявил Мунтяну в обращении, в котором объявил о своей отставке.