Всемирный банк поможет властям оценить эффект налоговой реформы.

Всемирный банк может оказать правительству Молдовы специализированную техническую поддержку в оценке последствий реформ, поэтапном внедрении налоговых изменений и анализе компенсационных мер.

Этот вопрос обсуждался на встрече премьер-министра Александру Мунтяну и регионального директора Всемирного банка по Восточной Европе Роберта Саума. Переговоры были посвящены обеспечению устойчивости государственных финансов и поиску решений, способных напрямую способствовать росту реальных доходов населения, передает logos-pres.md

В частности, говорилось о налоговой реформе, которая в настоящее время находится на этапе общественных консультаций, а также о мерах, необходимых для укрепления устойчивости государственных финансов.

«Стороны обсудили техническую поддержку, которую Всемирный банк может предоставить для оценки воздействия реформ, поэтапного внедрения налоговых изменений и анализа компенсационных мер, чтобы они способствовали росту реальных доходов населения», — говорится в сообщении правительства.

Кроме того, они затронули подготовку новой Рамочной программы партнёрства с Республикой Молдова на 2027–2031 годы, которая будет направлена на сокращение бедности, стимулирование экономического роста и приближение страны к стандартам Европейского союза.

Важность дополнительных мер

В эти же дни министр финансов Андриан Гаврилицэ также провёл встречу с региональным директором Всемирного банка по Восточной Европе Робертом Саумом. Они обсудили налоговую политику на следующий год, корректировку системы оплаты труда в бюджетном секторе, а также приоритеты реформ в контексте процесса европейской интеграции. В ходе дискуссий министр финансов подчеркнул важность дополнительных мер к налоговой политике, направленных на обеспечение роста реальных доходов большинства населения.

По словам Гаврилицы, партнёрство со Всемирным банком носит стратегический характер, а предоставляемая экспертиза и поддержка способствуют укреплению государственных финансов и реализации реформ, необходимых для приближения Республики Молдова к стандартам Евросоюза.