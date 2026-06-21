theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
21 Июня 2026, 20:45
9
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Минэкономики берет под контроль сферу туризма и готовит реформы

В министерстве экономики состоялись публичные консультации, посвященные переходу туристического сектора под управление ведомства.

Минэкономики берет под контроль сферу туризма и готовит реформы.
Минэкономики берет под контроль сферу туризма и готовит реформы.

 Власти совместно с профильным бизнесом наметили ключевые шаги по превращению индустрии гостеприимства в один из главных драйверов национальной экономики, передает rupor.md

В обсуждении приняли участие представители туристических ассоциаций, Национального офиса по туризму и Экономического совета. Председательствовал на заседании Евгений Осмокеску. Участникам встречи презентовали текущие проекты, основные векторы работы и стратегические цели развития отрасли.

Два столпа Национального плана роста

Как подчеркнул Евгений Осмокеску, ключевой акцент в реформировании отрасли будет сделан на двух важнейших задачах, заложенных в Национальный план роста:

  1. Рост турпотока: увеличение числа туристов в Республику Молдова минимум на 30%.

  2. Поддержка бизнеса: запуск до 2029 года не менее шести программ по укреплению потенциала малых и средних предприятий (МСП) в сфере туризма.

Ожидается, что данные программы обеспечат компаниям финансовую и техническую поддержку. Бизнесу помогут внедрить экологически устойчивые практики, провести цифровую трансформацию, повысить эффективность менеджмента и внедрить принципы социальной инклюзии.

Молдова как региональный туристический хаб

Помимо этого, на консультациях подняли вопросы эффективного освоения туристического потенциала молдавских регионов, привлечения зарубежных инвестиций и цифровизации сервисов. Особое внимание планируется уделить тесному взаимодействию между государственными структурами и бизнес-средой.

Еще одним стратегическим приоритетом власти называют развитие трансграничных туристических маршрутов. Конечная цель этих мер — превратить Молдову в привлекательный региональный хаб для иностранных путешественников.

По мнению Осмокеску, туристическая сфера обладает колоссальным потенциалом, и синергия усилий государства и профильного сообщества способна сделать ее мощным «мотором» для экономики всей страны.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте