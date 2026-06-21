Минэкономики берет под контроль сферу туризма и готовит реформы.

В министерстве экономики состоялись публичные консультации, посвященные переходу туристического сектора под управление ведомства.

Власти совместно с профильным бизнесом наметили ключевые шаги по превращению индустрии гостеприимства в один из главных драйверов национальной экономики, передает rupor.md

В обсуждении приняли участие представители туристических ассоциаций, Национального офиса по туризму и Экономического совета. Председательствовал на заседании Евгений Осмокеску. Участникам встречи презентовали текущие проекты, основные векторы работы и стратегические цели развития отрасли.

Два столпа Национального плана роста

Как подчеркнул Евгений Осмокеску, ключевой акцент в реформировании отрасли будет сделан на двух важнейших задачах, заложенных в Национальный план роста:

Рост турпотока: увеличение числа туристов в Республику Молдова минимум на 30%. Поддержка бизнеса: запуск до 2029 года не менее шести программ по укреплению потенциала малых и средних предприятий (МСП) в сфере туризма.

Ожидается, что данные программы обеспечат компаниям финансовую и техническую поддержку. Бизнесу помогут внедрить экологически устойчивые практики, провести цифровую трансформацию, повысить эффективность менеджмента и внедрить принципы социальной инклюзии.

Молдова как региональный туристический хаб

Помимо этого, на консультациях подняли вопросы эффективного освоения туристического потенциала молдавских регионов, привлечения зарубежных инвестиций и цифровизации сервисов. Особое внимание планируется уделить тесному взаимодействию между государственными структурами и бизнес-средой.

Еще одним стратегическим приоритетом власти называют развитие трансграничных туристических маршрутов. Конечная цель этих мер — превратить Молдову в привлекательный региональный хаб для иностранных путешественников.

По мнению Осмокеску, туристическая сфера обладает колоссальным потенциалом, и синергия усилий государства и профильного сообщества способна сделать ее мощным «мотором» для экономики всей страны.