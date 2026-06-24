Молдова рассчитывает на поддержку ЕБРР в реализации амбициозной программы реформ.

Приоритеты сотрудничества на ближайшие годы обсуждались в среду на встрече премьер-министра Александру Мунтяну с членами Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«Партнерство с ЕБРР означает конкретные инвестиции в инфраструктуру, энергетическую безопасность, экономическую конкурентоспособность и улучшение услуг для граждан Молдовы. Мы по-прежнему рассчитываем на поддержку Банка в реализации нашей амбициозной программы реформ, Плана роста и в ускорении интеграции Республики Молдова в Европейский Союз», — заявил премьер, передает infotag.md

В ходе встречи были обсуждены укрепление энергетической безопасности, модернизация сельского хозяйства, развитие инфраструктуры, совершенствование фискальной политики и стимулирование частных инвестиций в Молдову

Также обсуждалась поддержка, которую ЕБРР может оказать в процессе реформирования и модернизации государственных предприятий, а также в развитии трансграничных проектов, которые могут способствовать как восстановлению Украины, так и экономическому развитию всего региона.

В настоящее время ЕБРР финансирует 75 крупных проектов в Республике Молдова в таких областях, как дорожная и железнодорожная инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, управление отходами и развитие частного сектора. С начала своей деятельности в Республике Молдова в 1992 г. ЕБРР инвестировал более 3,1 млрд. евро примерно в 200 проектов.