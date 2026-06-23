Санду об отказе от «ускоренной евроинтеграции» для Молдовы: Мы готовы двигаться дальше

Президент Майя Санду во время пресс-конференции после второго саммита Молдова – ЕС ответила на вопрос, разочаровало ли её решение Венгрии и ряда других европейских государств отказаться от идеи «ускоренной интеграции» Молдовы.

Журналист задал следующий вопрос:

— Госпожа Санду, по-прежнему ли вы считаете, что оставшиеся кластеры переговоров будут открыты в июле? В итоговых выводах саммита лидеров ЕС премьер-министр Венгрии настоял на исключении формулировки «как можно скорее» в отношении Украины, после чего эта же формулировка была убрана и применительно к Молдове. Как вы интерпретируете это изменение, ведь в дипломатическом языке оно явно что-то означает? Были ли вы разочарованы этими изменениями? И вопрос к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен: прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию, поскольку вы участвовали в заседании. Господин Кошта, согласились ли лидеры ЕС на то, чтобы вы представляли Союз в мирных переговорах, и если да, будете ли вы настаивать на выводе российских войск с территории Молдовы?, цитирует unimedia.info

В ответ Майя Санду заявила:

— С технической точки зрения мы готовы открыть переговоры по всем кластерам. Это подтверждено как Европейской комиссией, так и Советом ЕС. Мы готовы и считаем, что процесс должен продолжаться незамедлительно, без задержек. Это процесс, основанный на заслугах, и, поскольку мы готовы, я уверена, что именно так и произойдёт.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила:

— Как справедливо сказала госпожа Санду, это процесс, основанный на заслугах. Молдова должна демонстрировать результаты, но есть ещё один важный элемент: Комиссия должна сформулировать рекомендацию для Совета. И как председатель Европейской комиссии я могу сказать, что Комиссия уже рекомендовала Совету открыть все кластеры переговоров с Молдовой.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул:

— Я хотел бы очень чётко заявить, что для Европейского совета расширение является самой важной геополитической инвестицией Европы и ключевым фактором нашей собственной безопасности. Мы должны двигаться вперёд и добиваться прогресса в расширении как можно быстрее. Конечно, это процесс, основанный на заслугах, а значит, продвижение зависит от достижений каждой страны-кандидата. Мы уже открыли первый кластер переговоров с Молдовой, и когда Европейская комиссия сообщит нам, что настало время для следующего шага, мы примем это решение настолько быстро, насколько это будет возможно.

Кошта также прокомментировал вопрос возможных переговоров с Россией:

— Я уже объяснял, что открываю дипломатический канал, потому что если мы хотим обсуждать что-либо с Россией, мы должны слышать, что она говорит. Однако говорить о мирных переговорах пока преждевременно, поскольку Россия не подаёт никаких сигналов о готовности к таким переговорам. Наша цель — добиться справедливого и долгосрочного мира для Украины. Именно поэтому мы продолжаем усиливать экономическое давление на Россию.

22 июня в Брюсселе состоялся второй саммит Республика Молдова – Европейский союз, в рамках которого обсуждались дальнейшие шаги европейской интеграции страны. В мероприятии приняли участие президент Майя Санду, председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также специальный представитель президента по вопросам развития и устойчивости Дорин Речан.

После саммита лидеры выступили с совместными заявлениями для прессы.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил по итогам заседания Европейского совета, что Молдова и Украина не получат режима «ускоренной интеграции» в Европейский союз после того, как Венгрия и ряд других европейских государств выступили против этой инициативы. По его словам, обе страны сохранят общий формат продвижения по пути евроинтеграции и будут рассматриваться на равных условиях.