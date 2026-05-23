Санду: Решение о вступлении Молдовы в ЕС должно быть принято в Брюсселе, а не в Москве.

Глава государства выразила надежду, что в ближайшие недели Европейский союз примет официальное решение об открытии переговоров о вступлении Кишинева в ЕС, передает cotidianul.md

В ходе форума, посвященного внешней политике и безопасности, Майя Санду заявила, что Республика Молдова готова к следующему этапу своего европейского пути и что будущее страны должно определяться в рамках Европейского союза, а не под давлением Кремля.

«Для нас интеграция в Европейский союз — это действительно стратегия выживания демократии в долгосрочной перспективе. Молдова выработала свою устойчивость, мы много работали, но маленькой стране трудно долгое время выживать в одиночку. И мы не верим, что Россия прекратит оказывать на нас давление в ближайшем будущем. Именно поэтому мы так полны решимости и так привержены интеграции в ЕС. Мы считаем, что решение о вступлении Молдовы должно быть принято в Брюсселе, а не в Москве», — заявила Майя Санду.

Президент отвергла пессимистические оценки относительно шансов Республики Молдова стать членом ЕС. Она подчеркнула, что власти продолжают реформы и рассчитывают на дальнейшую поддержку со стороны Евросоюза и его государств-членов, пишет nordnews.md

По словам Санду, Молдова готова начать переговоры о вступлении в ЕС, а формальное решение по этому вопросу может быть принято в ближайшие недели.

В контексте войны в Украине и региональной напряжённости глава государства назвала европейскую интеграцию гарантией сохранения демократии и безопасности Молдовы.

Санду подчеркнула, что европейская интеграция является стратегией, которая позволит Молдове выжить как демократии в долгосрочной перспективе. При этом она отметила, что страна укрепила свою устойчивость, но маленькому государству сложно долго противостоять внешнему давлению в одиночку.

Говоря о приднестровском урегулировании, президент заявила, что власти в Кишинёве продолжают искать мирные решения.

На форуме Майю Санду также спросили о её прежнем заявлении относительно возможного референдума об объединении Молдовы с Румынией. Президент отметила, что главная цель — сохранить страну в демократическом и европейском пространстве.

По её словам, это необходимо не только для исправления исторической несправедливости, но прежде всего для обеспечения безопасности и сохранения Молдовы как части свободного мира.

Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, выразил поддержку Республике Молдова и высоко оценил прогресс Кишинёва на пути к вступлению в ЕС. Он отметил, что недавний отчёт Евросоюза показал наибольший прогресс Молдовы среди стран, стремящихся к членству.

По словам чешского лидера, у Молдовы уже есть хорошая основа для начала переговоров с Европейским союзом и открытия первой главы. Он выразил надежду, что это произойдёт в ближайшее время.