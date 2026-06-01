Санду: Если в СССР нас включали силой, то в ЕС нужно убедить множество людей.

Об этом глава государства заявила в эфире программы Jurnal Politic в ответ на критику в публичном пространстве относительно большого количества зарубежных поездок, совершенных ею в последние недели, сообщает zdg.md

Майя Санду подчеркнула, что вступление в Европейский союз предполагает получение поддержки и доверия всех государств-членов, а Республика Молдова должна доказать, что способна внести вклад в развитие и укрепление европейского проекта.

«Европейский союз — это не Советский Союз. Если в СССР нас включили силой, то в ЕС необходимо убедить очень многих людей в том, что ты достоин быть частью европейской семьи», – заявила президент.

По ее словам, политические изменения, которые периодически происходят в европейских странах, требуют поддержания постоянных контактов с новыми правительствами и укрепления двусторонних отношений.

В качестве примера Майя Санду привела недавний визит в Нидерланды, где было сформировано новое правительство. Она подчеркнула, что Молдова должна постоянно объяснять, почему ее вступление в Европейский союз будет способствовать укреплению европейского сообщества.

«Мы должны работать не только с правительствами, но и с обществами каждой страны-члена», – отметила Майя Санду, призвав представителей диаспоры продвигать положительный имидж Республики Молдова и поддерживать цель вступления страны в ЕС.

В то же время президент вновь подчеркнула, что внешняя политика и национальная безопасность остаются среди главных приоритетов президентского института.

«Сегодня безопасность Республики Молдова в очень большой степени зависит от внешней политики», – заявила Майя Санду.