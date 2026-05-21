21 Мая 2026, 14:32
22 688
Санду: Сегодня люди хотят быть гражданами ЕС, а не России

Президент Майя Санду заявила, что не ожидает большого интереса жителей Приднестровского региона к российскому гражданству после указа Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов РФ.

По ее словам, люди сегодня хотят быть гражданами ЕС, а не России. Об этом она сказала в интервью DW, сообщает rupor.md

Президент отметила, что те, кто хотел получить российский паспорт, вероятно, уже сделал это раньше.

«Я не вижу, почему люди сегодня хотели бы получать российское гражданство. Напротив, многие из тех, у кого не было молдавских паспортов, получили молдавские паспорта. Сегодня люди хотят быть гражданами ЕС, а не гражданами России»,— заявила Санду.

Она также допустила, что указ Путина может быть частью попыток Москвы запугать Молдову. По словам Санду, Россия давно пытается угрожать Кишиневу, однако эти действия не изменят внутреннюю и внешнюю политику страны.

«Мы не позволим России влиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику этими угрозами. Мы верим в свободу и суверенитет, поэтому будем принимать решения, которые подходят гражданам Молдовы, а не России», — сказала президент.

Санду подчеркнула, что Молдова по-прежнему выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта. При этом президент заявила, что Кремль «не ценит человеческую жизнь» и уже пытался привлекать граждан других стран к войне против Украины. По ее словам, жители Приднестровского региона не хотят воевать за Россию.

«Когда началась война, многие молодые люди из Приднестровского региона переехали на правый берег Днестра, который контролируют конституционные власти. Они боялись, что Россия отправит их на войну. Они не хотят попасть на эту безумную и жестокую войну. Они хотят жить в мире», — заявила Санду.

Источник
