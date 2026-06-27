Санду о встрече с Драгалин: Я никому не давала уроков по управлению прокуратурой.

Майя Санду подтверждает встречи с Вероникой Драгалин в президентуре, но отрицает «уроки по управлению АП».

Президент Майя Санду отвергла обвинения, выдвинутые Еленой Драгалин, матерью бывшей главы Антикоррупционной прокуратуры, заявив, что она никогда не давала ее дочери, Веронике Драгалин, указаний по управлению этим учреждением, пишет unimedia.info

«Были встречи, на которых мы обсуждали важные темы, вопросы деятельности, национальную безопасность, потому что когда речь шла о российских деньгах, российском вмешательстве, когда речь шла о законах в сфере правосудия, потому что мы меняли законы так, как хотела госпожа Драгалин», — заявила глава государства в эфире программы În profunzime на канале protv.md

«Я не знаю, как управлять прокуратурой, потому что никогда там не работала и никогда никому не давала уроков по этому поводу. Были встречи, на которых мы обсуждали важные темы, вопросы деятельности, национальную безопасность, потому что когда дело касалось российских денег, российского вмешательства, законов о правосудии, мы изменили закон так, как хотела госпожа Драгалин, хотя многие тогда говорили, что так ничего не получится. Но, поскольку я хотела, чтобы это сработало, и вселила в нее уверенность, я сказала: «Хорошо, давайте попробуем так, как она сказала». Вот и все. Я понятия не имею, как она управляла этим учреждением, и мне нечего сказать, потому что я не руководила прокуратурой», — заявила Майя Санду.

Ссылаясь на реформу прокуратуры, президент сказала, что процесс был приостановлен после заключения Венецианской комиссии.

«Венецианская комиссия заявила, что не рекомендует этого. Сейчас я бы сказал: давайте подождем завершения проверок, посмотрим, сколько людей останется в Антикоррупционной прокуратуре, сколько останется в прокуратуре, то есть в Управлении по борьбе с коррупцией. После этого мы обсудим, останутся ли две прокуратуры или, тем не менее, будет создана одна. Но, повторяю, у нас есть мнение Венецианской комиссии, согласно которому мы должны сохранить обе прокуратуры.

Проблема Антикоррупционной прокуратуры заключалась в отсутствии или недостаточности результатов и в этой бесконечной задержке процесса веттинга, потому что не было никаких оснований для того, чтобы Антикоррупционная прокуратура не проходила проверку. Да, я понимаю, что это сложный процесс, но пока вы не очистите учреждение, вы не сможете добиться результатов. И я напоминаю вам, что там было много людей, которые не хотели проверок. Эта группа сумела убедить их не поддерживать этот процесс или затянуть его. В конце концов, я не знаю, кто именно затягивал его, но мы знаем, что Прокуратура по борьбе с коррупцией сделала все возможное, чтобы предотвратить веттинг», — заявила глава государства.

Напомним, мать бывшей главы АП Елены Драгалин ранее утверждала, что ее дочь, Вероника Драгалин, подвергалась психологическому давлению в период, когда возглавляла это учреждение.