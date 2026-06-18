Елена Драгалин: Психологическое давление на мою дочь было огромным.

Елена Драгалин, мать экс-главы Антикоррупционной прокуратуры, нарушила молчание и решила рассказать о ситуации, в которой ранее оказалась ее дочь Вероника.

Приглашенная на передачу Gonța Media, она в шокирующих подробностях описала организованную непосредственно верхушкой правящей партией PAS и из президентского аппарата кампанию преследования и психологического давления, которой, как она утверждает, подвергалась её дочь, Вероника Драгалин, передает noi.md

Согласно разоблачениям, кульминацией этой напряженности стало лето 2023 года, период, когда глава Антикоррупционной прокуратуры превратилась в мишень прямых политических нападок со стороны чиновников, не обладающих юридической компетенцией.

По словам Елены Драгалин, поворотный момент наступил сразу после личной беседы с президентом страны в Чикаго, где глава государства первоначально пообещала, что «не оставит Веронику одну» перед лицом публичных нападок, начатых в то время бывшим главой НЦБК Юлианом Русу. Однако реальность оказалась совершенно иной.

«Как я уже говорила, психологическое давление было огромным. Я тоже приехала в Кишинёв, и через три дня Веронику вызвали в офис президента вместе с 15 шакалами из PAS, теми, кто был наверху, кто вместо того, чтобы выполнять свою работу в министерствах и ведомствах, где они работали, или в парламенте, считали, что прекрасно знают, что происходит в судебной системе, и должны были учить Веронику, как руководить Антикоррупционной прокуратурой. Там на неё начали нападать совершенно некомпетентные люди. Некомпетентные, я имею в виду, что они ничего не знают о судебной системе. Тот же Дан Перчун, та же Лилиана Николаеску-Онофрей, я уже не помню, кто там был. Тогдашний министр юстиции, Литвиненко, молчал, хотя на самом деле он кое-что понимал в судебной системе и понимал, что происходит», — сообщила Елена Драгалин.

Серьёзность этих встреч заключается не только в прямом вмешательстве в работу независимого прокурора, но и в их тайном характере. Елена Драгалин утверждает, что эти встречи проходили три дня подряд с явной целью диктовать административные и следственные меры, и все это происходило вне каких-либо правовых рамок прозрачности: «Их вызывали три дня подряд на лекции, чтобы читать им мораль, и говорили, кого увольнять, что делать в тех или иных случаях. (...) Эти встречи в президентуре проводились без регистрации, без учета того, кто входил и кто выходил из учреждения. Таким образом, следы стираются. Попробуйте доказать, что вас вызывали или кто там был до этого. Они всегда входили через чёрный ход». Помимо институционального давления со стороны жёсткого ядра PAS – описанного Еленой Драгалин как «Центральный комитет», состоящий из 12-15 человек, которые принимают все решения в государстве, – бывшая глава Антикоррупционной прокуратуры также подвергалась личным нападкам со стороны советников президента.

Мать бывшего прокурора назвала «гнусным» поведение советника из-за рубежа, который якобы подошёл к Веронике Драгалин во время международной конференции в Атланте и предвзято спросил, не беременна ли она.

«Тот факт, что у неё больше советников из-за рубежа, чем должно быть, заставляет меня думать, что для них молдаване – это не люди, заслуживающие достойного отношения (...). Было оказано очень грязное психологическое давление, чтобы сломить её», – добавила гостья передачи.

Эпопея завершилась официальной и резкой реакцией Вероники Драгалин, которая отказалась терпеть дальнейшее политическое вмешательство во внутренние дела Антикоррупционной прокуратуры. В июне 2023 года она направила официальное письмо трём руководителям государства — президенту страны, спикеру парламента и премьер-министру Дорину Речану, — в котором окончательно прекратила любой подобный диалог, осознав, что политическая система не позволит ей завершить свою работу и довести до конца расследование по уголовным делам.

«Когда я увидела это, я поняла, что оставаться на занимаемой ею должности больше не имеет смысла», — заключила Елена Драгалин.