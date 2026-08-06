Санду о военном параде: Возможность показать, как мы укрепили оборону.

Военный парад, который пройдет 27 августа в День независимости Республики Молдова, призван продемонстрировать гражданам инвестиции, направленные на укрепление национальной системы обороны, а также усилия по сохранению мира.

Об этом заявила президент Майя Санду, сообщает logos-press.md

«Да, это важная дата, и мы хотим начать празднование с военного парада. Если мы говорим о том, что в последнее время мы инвестировали в укрепление системы обороны Республики Молдова — в основном за счет внешней поддержки, но также и определенных внутренних ресурсов, — то это связано с тем, что мир является самым важным, а безопасность наших граждан — нашей главной заботой», — заявила Санду.

Она пригласила всех желающих прийти и посмотреть парад, который в этом году будет масштабнее.

«Но я считаю важным также показать людям, что мы делаем в сфере обороны и что у них есть такая возможность, потому что невозможно водить людей на экскурсии в министерство обороны. Это возможность показать, как мы укрепили систему обороны, чтобы повысить шансы на сохранение мира», — добавила Майя Санду.

После военного парада в центре столицы состоится концерт с участием отечественных артистов. Власти приглашают граждан принять участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости.