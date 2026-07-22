Правительство усиливает оборону: к 2028 году 60% важных объектов получат защиту от дронов.

Министерство обороны Молдовы планирует, чтобы к 2028 году не менее 60% приоритетных объектов критической инфраструктуры были защищены системами обнаружения и нейтрализации беспилотников.

В настоящее время, по данным властей, покрытие такими системами остается ограниченным, передает rupor.md

Эта цель предусмотрена в программе деятельности правительства «Европейская экономика, эффективное государство».

Согласно документу, Национальная армия будет модернизирована за счет развития возможностей наблюдения, радиолокации и раннего предупреждения, а также оснащения системами противодействия дронам.

Также предусмотрены модернизация военных коммуникаций, систем управления и контроля, а также укрепление кибербезопасности.

Правительственная программа предусматривает и повышение военной мобильности — за счет развития логистических, медицинских и транспортных возможностей для быстрого перемещения сил.

До 2028 года власти намерены завершить строительство военного городка в Бачое и модернизировать не менее 18 военных объектов.

Кроме того, к этому сроку система радиолокации и раннего предупреждения должна достичь уровня технического оснащения не менее 35%, а обеспеченность персоналом — минимум 55%.

В сфере национальной устойчивости власти планируют полностью запустить Государственный реестр оборонных ресурсов и перевести в цифровой формат учет человеческих, материальных и технических ресурсов. Также ежегодно будут проводиться как минимум два крупных межведомственных учения.