Новак: Будущий башкан Гагаузии должен хотя бы понимать румынский язык.

По мнению депутата ПСРМ Григоре Новака, будущий глава автономии должен как минимум понимать государственный язык.

«Я считаю, что как минимум он должен его понимать. Не говорю, что обязан идеально на нем говорить, но знать и понимать его, конечно, должен, потому что нельзя его не знать.

Вообще, чем больше человек знает языков, тем лучше. Нужно знать и государственный язык, и русский, и английский, и французский. Пусть знает все языки. На мой взгляд, хорошо бы, чтобы он вообще был полиглотом», — заявил депутат-социалист Григоре Новак, сообщает agora.md

Заявление Новака прозвучало на фоне продолжающихся в последние годы дискуссий о необходимости знания румынского языка лицами, занимающими государственные должности.

Этот вопрос обсуждался в том числе в связи с отстраненной от должности башканом Гагаузии Евгенией Гуцул, которая в своих публичных выступлениях преимущественно использовала русский язык.