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agora.md logoagora
31 Июля 2026, 14:12
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Новак: Будущий башкан Гагаузии должен хотя бы понимать румынский язык

По мнению депутата ПСРМ Григоре Новака, будущий глава автономии должен как минимум понимать государственный язык.

Новак: Будущий башкан Гагаузии должен хотя бы понимать румынский язык.
Новак: Будущий башкан Гагаузии должен хотя бы понимать румынский язык.

«Я считаю, что как минимум он должен его понимать. Не говорю, что обязан идеально на нем говорить, но знать и понимать его, конечно, должен, потому что нельзя его не знать.

Вообще, чем больше человек знает языков, тем лучше. Нужно знать и государственный язык, и русский, и английский, и французский. Пусть знает все языки. На мой взгляд, хорошо бы, чтобы он вообще был полиглотом», — заявил депутат-социалист Григоре Новак, сообщает agora.md

Заявление Новака прозвучало на фоне продолжающихся в последние годы дискуссий о необходимости знания румынского языка лицами, занимающими государственные должности.

Этот вопрос обсуждался в том числе в связи с отстраненной от должности башканом Гагаузии Евгенией Гуцул, которая в своих публичных выступлениях преимущественно использовала русский язык.

Источник
agora.md logoagora
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