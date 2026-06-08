Санду о третьем президентском сроке: Я никогда не нарушала Конституцию
Президент Майя Санду опровергла утверждения о том, что намерена изменить Конституцию ради возможности баллотироваться на третий президентский срок.
По ее словам, ограничение количества мандатов является важным демократическим принципом, который она всегда уважала, сообщает zdg.md
«Я никогда не нарушала Конституцию. Я верю в демократию. Считаю правильным, что количество президентских мандатов ограничено Конституцией. Все разговоры о том, что я якобы хочу это изменить, — ложь и дезинформация, распространяемая людьми, которые не уважают граждан», — заявила Санду в интервью журналисту Николае Кику.
Глава государства подчеркнула, что после завершения второго мандата не собирается уходить из общественной жизни и продолжит работать на благо страны.
«Я останусь рядом с Республикой Молдова. Буду в любой форме способствовать тому, чтобы страна двигалась вперед, прежде всего стала членом Европейского союза. Но и после вступления в ЕС работа не закончится. Мы не сядем на завалинке и не будем ждать, пока благополучие упадет с неба. Нам все равно придется трудиться», — сказала президент.
Санду также отвергла слухи о том, что после окончания полномочий намерена покинуть страну.
«Почему я должна уезжать из Молдовы? Я работаю для этой страны с полной отдачей и любовью. Я вернулась домой потому, что люблю эту страну и не хотела, чтобы ею управляли воры и предатели. Именно поэтому я пошла в политику. И после моего ухода я не хочу, чтобы это произошло снова. Наоборот, хочу помочь построить государство с сильными институтами, где честные люди смогут жить и работать дома», — подчеркнула она.
Майя Санду была переизбрана на второй президентский срок в 2024 году. Согласно Конституции Молдовы, одно лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд, поэтому участие Санду в следующих президентских выборах в качестве кандидата в настоящее время исключено.