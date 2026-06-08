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zdg.md logozdg
8 Июня 2026, 09:59
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Санду о третьем президентском сроке: Я никогда не нарушала Конституцию

Президент Майя Санду опровергла утверждения о том, что намерена изменить Конституцию ради возможности баллотироваться на третий президентский срок.

Санду о третьем президентском сроке: Я никогда не нарушала Конституцию.
Санду о третьем президентском сроке: Я никогда не нарушала Конституцию.

По ее словам, ограничение количества мандатов является важным демократическим принципом, который она всегда уважала, сообщает zdg.md

«Я никогда не нарушала Конституцию. Я верю в демократию. Считаю правильным, что количество президентских мандатов ограничено Конституцией. Все разговоры о том, что я якобы хочу это изменить, — ложь и дезинформация, распространяемая людьми, которые не уважают граждан», — заявила Санду в интервью журналисту Николае Кику.

Глава государства подчеркнула, что после завершения второго мандата не собирается уходить из общественной жизни и продолжит работать на благо страны.

«Я останусь рядом с Республикой Молдова. Буду в любой форме способствовать тому, чтобы страна двигалась вперед, прежде всего стала членом Европейского союза. Но и после вступления в ЕС работа не закончится. Мы не сядем на завалинке и не будем ждать, пока благополучие упадет с неба. Нам все равно придется трудиться», — сказала президент.

Санду также отвергла слухи о том, что после окончания полномочий намерена покинуть страну.

«Почему я должна уезжать из Молдовы? Я работаю для этой страны с полной отдачей и любовью. Я вернулась домой потому, что люблю эту страну и не хотела, чтобы ею управляли воры и предатели. Именно поэтому я пошла в политику. И после моего ухода я не хочу, чтобы это произошло снова. Наоборот, хочу помочь построить государство с сильными институтами, где честные люди смогут жить и работать дома», — подчеркнула она.

Майя Санду была переизбрана на второй президентский срок в 2024 году. Согласно Конституции Молдовы, одно лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд, поэтому участие Санду в следующих президентских выборах в качестве кандидата в настоящее время исключено.

Источник
zdg.md logozdg
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