Додон: "Легко называть серьёзные системные ошибки «оплошностями». Где последствия?".

Лидер ПСРМ Игорь Додон потребовал проведения досрочных парламентских и президентских выборов, а также отставки правительства. Требования озвучены в контексте скандала на ГП MoldATSA.

Сегодняшнее выступление президента Майи Санду по этой ситуации, по мнению Игоря Додона, больше напоминали предвыборные обещания, данные гражданам.

"Она говорила о том, что нужно сделать и исправить, словно сама не руководила до сих пор страной, имея в распоряжении все необходимые инструменты и подконтрольные государственные учреждения.

Легко называть серьёзные системные ошибки «оплошностями». Но где последствия? Почему ни один высокопоставленный чиновник не уходит в «почётную» отставку?

Сейчас не предвыборный период, и страна фактически находится под почти диктаторским контролем, где есть конкретные ответственные лица на самом высоком государственном уровне. И мелкие отставки для отвода глаз уже никого не впечатляют.

Люди больше не верят в искренность PAS. Не верят и в фальшивые извинения этой власти. Если бы не журналистские расследования, беззаконие и протекционизм продолжались бы — с ведома высокопоставленных чиновников.

PAS находится в упадке. Общество хочет другую политическую силу, более компетентную и ответственную. А «предвыборные» заявления лишь ещё больше раздражают граждан. Все уже увидели, кто вы и на что способны.

Пришло время для отставки правительства и проведения досрочных парламентских и президентских выборов, чтобы перезапустить политическую систему страны. Именно этого хочет большинство граждан", - заявил Додон.

Напомним, 18 июня СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что Думитру Вангели, руководитель госпредприятия MoldATSA с зарплатой около 110 тысяч леев в месяц, включил ложную информацию в CV, с которым выиграл конкурс на должность, организованный Агентством публичной собственности в 2025 году. Вангели указал в документе, опубликованном на сайтах государственных учреждений, что получил лицензию пилота в одной из крупнейших частных авиационных академий Канады и затем два года работал пилотом на пассажирских рейсах в Air Canada. Оба утверждения, однако, не соответствуют действительности, согласно ответам, полученным ZdG, в том числе от Air Canada.

После расследования ZdG Вангели был отстранён от должности, а затем уволен.

Через два дня после публикации расследования в публичном пространстве появилась информация о том, что Анастасия Табурчану, бывший специалист по коммуникациям экс-премьер-министра Натальи Гаврилицы и двоюродная сестра президента Майи Санду, работала на госпредприятии специалистом по коммуникациям. По опубликованным данным, она получила за эту работу более полумиллиона леев, то есть в среднем свыше 75 тысяч леев в месяц, что вызвало критику в обществе. 23 июня Анастасия Табурчану объявила об уходе с должности и о намерении вернуть деньги.

Затем последовали ещё две отставки 29 июня — Роман Кожухарь ушел с должности директора Агентства публичной собственности (АПС), а депутат PAS Раду Мариан с поста председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Вчера Анастасию Табурчану исключили из PAS.

На сегодняшней пресс-конференции Майя Санду снова заявила, что не знала о трудоустройстве своей кузины. Она призвала привлечь к ответственности всех причастных.