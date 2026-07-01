Санду о скандале в MoldATSA: В каждой семье бывает человек, который что-то натворит.

Президент Майя Санду заявила, что она возмущена скандалом вокруг MoldATSA. Глава государства считает, что назначения в этом госпредприятии несовместимы с европейскими ценностями.

Глава государства назвала ошибкой трудоустройство на этом госпредприятии своей родственницы Анастасии Табурчану, которая получала зарплату около 6 000 евро. Президент также заявила на пресс-конференции, что любые проявления фаворитизма являются недопустимыми, сообщает realitatea.md

«То, что произошло в MoldATSA, а также другие отклонения от здравого смысла, несовместимы с моими ценностями и с целью построения европейских институтов.

Я понимаю возмущение людей. Я тоже возмущена. Предпочтительное отношение и неоправданные расходы неприемлемы.

Тот факт, что человек из моего окружения совершил подобные действия, усугубляет ситуацию и обязывает меня действовать еще более решительно. Хочу сказать со всей искренностью, что я не знала об этих злоупотреблениях. Но это не оправдание. Это системная ошибка, требующая немедленного вмешательства», — сказала Майя Санду.

Согласно расследованию RISE Moldova, Анастасия Табурчану, которая является родственницей Майи Санду, получила от MoldATSA более 1 миллиона леев менее чем за год, то есть около 120 000 леев в месяц в 2026 году.

Табурчану заявила, что ее пригласили в MoldATSA, поскольку предприятие искало специалиста по коммуникациям. Она утверждала, что сначала пыталась найти человека, которого можно было бы рекомендовать, но не нашла подходящего кандидата, и после нескольких обсуждений согласилась занять должность.