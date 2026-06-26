Санду о расследовании относительно сделок мужа ее кузины: Это не мое дело.

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала расследование, касающееся назначения Константина Батына, мужа ее двоюродной сестры Татьяны Батын, на должность руководителя Свободной экономической зоны Expo-Business-Chișinău.

В расследовании говорилось о его прежних деловых связях с бизнесменом, находящимся под международными санкциями, сообщает unimedia.info

Глава государства заявила, что Константин Батын занял должность по результатам публичного конкурса.

«Был конкурс, он участвовал. Я не могу запретить людям участвовать или не участвовать в конкурсе. У всех одинаковые права, как у всех граждан. Он участвовал и выиграл этот конкурс.

Не могу давать подробности. Вопросы нужно задавать ему. Насколько мне известно, он продал компанию одному человеку, а затем выяснилось, что не проверили, находился ли этот человек в санкционных списках или нет. Но повторяю: это не мое дело, это не случай, который я могу объяснять», — заявила Майя Санду.

Зона свободного предпринимательства Expo-Business-Chișinău уже более двух лет возглавляется Константином Батыном, мужем Татьяны Батын, руководителя кабинета председателя парламента Игоря Гросу и двоюродной сестры президента Майи Санду. За несколько недель до назначения на должность он обменялся компаниями с латвийским бизнесменом Марком Блатсом. На момент сделки Блатс находился под санкциями США как часть сети, которая поставляла передовые технологии российской армии после начала полномасштабного вторжения в Украину. Позже он также попал под санкции ЕС, Великобритании, Латвии и Украины по тем же обвинениям.

Напомним, двоюродная сестра президента Татьяна Батын подала в отставку из парламента. Майя Санду заявила, что не имела никакого отношения к ее назначению и ранее предупреждала, что подобные ситуации могут стать поводом для спекуляций в публичном пространстве.