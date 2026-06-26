Двоюродная сестра президента Татьяна Батын подала в отставку из парламента.

Татьяна Батын занимала должность руководителя кабинета председателя парламента Игоря Гросу.

Президент Майя Санду заявила, что не имела никакого отношения к ее назначению и ранее предупреждала, что подобные ситуации могут стать поводом для спекуляций в публичном пространстве, сообщает tvrmoldova.md

«Должностные лица имеют право сами выбирать сотрудников в свои кабинеты. Это распространенная практика в демократических странах. Немного людей назначаются через конкурс. Татьяна Батын работала в партии достаточно долго, а затем, когда Игорь Гросу стал председателем парламента, она продолжила работу в его кабинете. Я не предлагала господину Гросу никаких кандидатур. Напротив, я высказывала опасения, что такие ситуации могут быть использованы для спекуляций. Сейчас понимаю, что она подала в отставку», — заявила Майя Санду в эфире Pro TV.

Ранее Санду высказалась о доходах еще одной двоюродной сестры, Анастасии Табурчану, в MoldATSA.

Президент рассказала, что о ситуации она узнала из журналистских расследований, опубликованных недавно. Именно из них ей стало известно, что ее родственница была принята на работу без конкурса и какое вознаграждение получала.

Президент подчеркнула, что не рекомендовала Табурчану на должность в MoldATSA и даже не была проинформирована о ее трудоустройстве.

«Очевидно, что в качестве специалиста по коммуникациям она не могла показать результаты, которые оправдывали бы сумму в 120 тысяч леев. Я не могу представить, что должен сделать специалист по коммуникациям, чтобы получать такие деньги. Это выглядит как незаслуженно полученные средства. Я не знаю, что она делала. На мой взгляд, аморально брать деньги, которых не заслужил, и эти деньги должны быть возвращены», — подчеркнула глава государства.

Напомним, что пресс-секретарь MoldATSA Анастасия Табурчану объявила о своей отставке и заявила, что вернет все суммы, полученные в виде надбавок и дополнительных выплат к основному окладу за время работы в учреждении.

Такое решение было принято спустя несколько часов после публикации расследования Rise Moldova, в котором утверждается, что менее чем за год работы в MoldATSA Табурчану получила более одного миллиона леев. По данным журналистов, в 2025 году ее ежемесячный доход превышал 75 тысяч леев, а в 2026 году вырос более чем до 120 тысяч леев в месяц.