Санду о скандале с увольнением главы MoldATSA: Произошёл провал по всей линии.

Глава государства признала, что Служба информации и безопасности (СИБ) сообщала ей о некоторых подозрениях, однако после проверки они не подтвердились.

«Да, действительно были определённые подозрения, и тогда в команде обсуждалась необходимость их проверки. Проверка была проведена, и результаты показали, что подозрения не подтвердились. Очевидно, что здесь произошёл провал по всей линии», — заявила Майя Санду в эфире программы În Profunzime на телеканале Pro TV, сообщает unimedia.info

«Из журналистского расследования я узнала, что информация в резюме не соответствует действительности. Человек лично несёт ответственность за предоставленные данные, но проверка должна была быть проведена.

Помимо того, что он солгал в резюме, мы увидели и политику начисления зарплат, которая является явным злоупотреблением.

Институты не справились со своей задачей. Существует наблюдательный совет, и непонятно, почему все эти многочисленные люди, входящие в его состав, не выявили проблему», — отметила президент.

«На такие предприятия не так много претендентов. Человек приехал из диаспоры. Если бы господин Раду Мариан знал об этих проблемах, он, конечно, не стал бы его продвигать. Раду не давал никаких гарантий, он просто сказал: „Вот человек с хорошим резюме“. У него были самые добрые намерения, и я не могу подозревать его в злом умысле».

На вопрос о том, проводился ли конкурс на должность главы MoldATSA, президент ответила:

«Агентство публичной собственности утверждает, что конкурс был, но точно я не знаю. Это тот случай, когда произошёл провал по всей линии, и теперь нужно выяснить, кто и на каком этапе допустил ошибки».

Напомним, администратор ГП MoldATSA Думитру Вангели был уволен 22 июня. Приказ был издан Агентством публичной собственности, которое является учредителем предприятия. Решение было принято после скандала в прессе, связанного с подделками в резюме Вангели и его спорными управленческими решениями. По данным расследования журналистов Ziarul de Gardă, Вангели получал зарплату около 110 тысяч леев в месяц и указал ложную информацию в резюме, с которым выиграл конкурс на должность, организованный АПС в 2025 году.

Вскоре пресс-секретарь предприятия Анастасия Табурчану также объявила о своей отставке и заявила, что вернёт все суммы, полученные в виде премий и надбавок к базовой зарплате за время работы в учреждении. Решение последовало через несколько часов после публикации расследования Rise Moldova, согласно которому Табурчану получила более одного миллиона леев менее чем за год работы в MoldATSA. Журналисты утверждают, что в 2025 году она получала более 75 000 леев в месяц, а в 2026 году её доход превысил 120 000 леев в месяц.