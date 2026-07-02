Санду о проблемах с назначениями в госструктурах: Мошенники пользуются этим.

Президент Майя Санду заявила, что в государственных учреждениях существуют серьёзные проблемы с подбором руководителей, из-за чего «мошенники» могут занимать ключевые должности.

Поводом стал скандал вокруг бывшего директора MoldATSA Думитру Вангели, который был уволен после проверки его документов и подозрений в подделке данных при назначении, сообщает unimedia.info

«К сожалению, мы вынуждены признать, что иногда очень сложно найти людей на определённые должности — людей с достаточным управленческим опытом, компетенциями и честностью. Поэтому у нас есть учреждения, где уже много лет руководители являются временными, потому что не удаётся найти людей, которые соответствовали бы требованиям.

И как мы видим, некоторые мошенники воспользовались этой сложностью поиска людей, и есть риск, что таких может быть больше. Поэтому эту уязвимость нужно быстро исправить», — заявила Санду.

Она добавила, что систему назначений нужно менять:

«В первую очередь нужно пересмотреть порядок назначения людей на ключевые должности. Должно стать обязательным заключение СИБ и НЦБК. Нужно проверять всю информацию о предыдущем опыте и получать рекомендации от предыдущих работодателей», — сказала она.

Также Санду отметила необходимость усилить контроль над госпредприятиями и их административными советами.

Напомним, 18 июня СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что Думитру Вангели, руководитель госпредприятия MoldATSA с зарплатой около 110 тысяч леев в месяц, включил ложную информацию в CV, с которым выиграл конкурс на должность, организованный Агентством публичной собственности в 2025 году. Вангели указал в документе, опубликованном на сайтах государственных учреждений, что получил лицензию пилота в одной из крупнейших частных авиационных академий Канады и затем два года работал пилотом на пассажирских рейсах в Air Canada. Оба утверждения, однако, не соответствуют действительности, согласно ответам, полученным ZdG, в том числе от Air Canada.

После расследования ZdG Вангели был отстранён от должности, а затем уволен.

Через два дня после публикации расследования в публичном пространстве появилась информация о том, что Анастасия Табурчану, бывший специалист по коммуникациям экс-премьер-министра Натальи Гаврилицы и двоюродная сестра президента Майи Санду, работала на госпредприятии специалистом по коммуникациям. По опубликованным данным, она получила за эту работу более полумиллиона леев, то есть в среднем свыше 75 тысяч леев в месяц, что вызвало критику в обществе. 23 июня Анастасия Табурчану объявила об уходе с должности и о намерении вернуть деньги.

Затем последовали ещё две отставки 29 июня — Роман Кожухарь ушел с должности директора Агентства публичной собственности (АПС), а депутат PAS Раду Мариан с поста председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Анастасию Табурчану исключили из PAS.

На пресс-конференции Майя Санду снова заявила, что не знала о трудоустройстве своей кузины. Она призвала привлечь к ответственности всех причастных.