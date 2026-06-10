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logos.press.md logologos
10 Июня 2026, 09:18
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Молдова заблокировала активы на 45 млн леев в рамках международных санкций

Согласно отчету о реализации международных санкций, за указанный период было выявлено и заблокировано 439 таких активов и ресурсов.

Молдова заблокировала активы на 45 млн леев в рамках международных санкций.
Молдова заблокировала активы на 45 млн леев в рамках международных санкций.

Главным элементом этого процесса стало обновление законодательной базы, которое предоставило МИДу расширенные полномочия для эффективного внедрения решений Европейского союза в национальное законодательство. Данная мера отразилась на росте уровня реализации режимов санкций с 35% в начале 2025 года до 50% к концу года, сообщает logos-press.md

Молдова до настоящего времени присоединилась к 38 из 41 режима санкций, по которым были получены приглашения к присоединению. Основная часть касается ограничительных мер в отношении России. Республика Молдова присоединилась к 91% деклараций и ограничительных мер ЕС и планирует достичь 100% показателя к моменту вступления в Евросоюз.

Цели на предстоящий период включают завершение гармонизации нормативно-правовой базы, дальнейшее развитие цифровых инструментов для повышения прозрачности и укрепление механизмов, направленных на предотвращение обхода санкций.

По состоянию на 31 декабря 2025 года Национальный список субъектов ограничений включал 5557 позиций, в том числе 3903 физических лица, 1614 юридических лиц и 40 судов. Основная часть этого списка приходится на санкции Европейского союза. Распределение субъектов по источникам ограничений выглядит так: ООН — 731 физическое лицо и 271 юридическое лицо; ЕС — 3405 физических лиц, 1497 юридических лиц и 40 судов; Канада — 25 физических лиц и 3 юридических лица; Великобритания — 9 физических лиц и 4 юридических лица; США — 11 физических лиц и 50 юридических лиц.

Отчет подготовлен Межведомственным советом по надзору. Авторы подчеркивают, что такие учреждения, как Государственная налоговая служба и Служба информации и безопасности, играют главную роль в блокировании ресурсов и мониторинге субъектов, связанных с лицами, попавшими под ограничения.

Источник
logos.press.md logologos
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