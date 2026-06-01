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logos.press.md logologos
10 Июня 2026, 07:36
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Правительство намерено урезать финансирование для неолимпийских видов спорта

Министерство образования и исследований предложило внести изменения в финансовые нормы в сфере спорта, которые исключают спортсменов и тренеров из неолимпийских дисциплин от премирования из государственных денег.

Правительство намерено урезать финансирование для неолимпийских видов спорта.
Правительство намерено урезать финансирование для неолимпийских видов спорта.

Согласно проекту постановления, который сейчас рассматривается в правительстве, власти решили исключить категорию неолимпийские из системы премирования за результаты, полученные на международных соревнованиях. Авторы аргументируют, что в 2026 году 37 млн леев, выделенные на премии, оказались недостаточными для покрытия запросов по максимальным ставкам, которые потребовали бы около 52 млн леев, сообщает logos-press.md

Министерство оправдывает это сокращение тем, что неолимпийские дисциплины не пользуются признанием Международного олимпийского комитета, имеют более низкий уровень конкуренции и не подвергаются тем же строгим международным проверкам, что и олимпийские виды спорта. Путем исключения этих категорий чиновники надеются оптимизировать бюджетные расходы и направить ограниченные средства на спортсменов высокого мастерства.

Помимо исключения премий для неолимпийских направлений, проект приносит несколько новшеств, касающихся условий подготовки.

Федерации смогут включать в расходы на поездки период 2-3 дня для акклиматизации спортсменов, необходимый для адаптации к часовому поясу или климатическим условиям перед крупными соревнованиями.

Вводится возможность оплачивать технический персонал волонтеров или временный персонал, вовлеченный в организацию соревнований на территории страны, с лимитом максимум 300 леев в день.

Термин спортивная деятельность расширен, чтобы включить в него тренировочные сборы.

Проект должен быть принят правительством.

Напомним, ранее парламент принял в первом чтении законопроект, согласно которому частные организации, включая коммерческие общества, смогут участвовать в организации, финансировании и развитии спортивной деятельности.

Источник
logos.press.md logologos
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