Правительство намерено урезать финансирование для неолимпийских видов спорта.

Согласно проекту постановления, который сейчас рассматривается в правительстве, власти решили исключить категорию неолимпийские из системы премирования за результаты, полученные на международных соревнованиях. Авторы аргументируют, что в 2026 году 37 млн леев, выделенные на премии, оказались недостаточными для покрытия запросов по максимальным ставкам, которые потребовали бы около 52 млн леев, сообщает logos-press.md

Министерство оправдывает это сокращение тем, что неолимпийские дисциплины не пользуются признанием Международного олимпийского комитета, имеют более низкий уровень конкуренции и не подвергаются тем же строгим международным проверкам, что и олимпийские виды спорта. Путем исключения этих категорий чиновники надеются оптимизировать бюджетные расходы и направить ограниченные средства на спортсменов высокого мастерства.

Помимо исключения премий для неолимпийских направлений, проект приносит несколько новшеств, касающихся условий подготовки.

Федерации смогут включать в расходы на поездки период 2-3 дня для акклиматизации спортсменов, необходимый для адаптации к часовому поясу или климатическим условиям перед крупными соревнованиями.

Вводится возможность оплачивать технический персонал волонтеров или временный персонал, вовлеченный в организацию соревнований на территории страны, с лимитом максимум 300 леев в день.

Термин спортивная деятельность расширен, чтобы включить в него тренировочные сборы.

Проект должен быть принят правительством.

Напомним, ранее парламент принял в первом чтении законопроект, согласно которому частные организации, включая коммерческие общества, смогут участвовать в организации, финансировании и развитии спортивной деятельности.